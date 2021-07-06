待在家沒出門，有什麼推薦的追劇、看電影平台嗎？最近小編發現一個「100％ 正版又免費的」免費看電影來源，國家圖書館推出「公共圖書館區域資源中心電影院」，整合全台各地 12 個資源中心，共有超過 100 部以上普遍級與保護級寓教於樂電影，只要有各縣市圖書館帳號及可上網的環境，就有優質正版電影免費看，而且每月都會上架新片，這麼好康的資源，不分享對不起大家，趕快去看看有沒有自己喜愛的院線電影吧。

進入「公共圖書館區域資源中心線上電影院」首頁之後，就能夠看到許多院線片，還有許多分類像是最新電影、畢業季主題、熱門影片、精選專區、動畫專區等...

不過觀看之前，記得點擊右上角的「註冊/登入」按鈕。如果沒有在地圖書館帳號的話，現在都可以網路申辦，幾分鐘就可以申辦完成。

不過線上申辦一樣要輸入你的基本資料，第一次總是比較麻煩一些，大家就忍耐一下吧。

辦完之後回到「公共圖書館區域資源中心線上電影院」登入，就可以開始尋找自己想看的影片囉。

進入播放頁面後，可以看到片名、分類、分級、片長及影片介紹，畫質比想像中的好很多～而且是超級好。不過缺點就是有觀看人數限制，自 8/8 前，圖書館向政府申請補助，線上同時觀看人數增加至 330 人，如果遇到要排隊的情形，就等到離峰時間再上線觀看啦。

傳送門：公共圖書館區域資源中心線上電影院