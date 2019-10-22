你平常要看線上免費影片時，都怎麼搜尋呢？今天來跟大家分享一個精準搜尋小技巧，一次就到位，不用花時間篩選，這個技巧來靈感來自於 Gimy 劇迷這個網站，幾乎囊括了所有台、日、韓、美、陸、港所有劇，基本上沒有找不到的，而且更新相當快速，單一部片，片源又相當多，趕快來跟著小編看看如何快速搜尋到你想看的影片吧！

△ 在 Google 上面，搜尋劇名 + Gimy 就可以啦，基本上第一、二個結果，直接點進去看就對啦！例如你要找酷斯拉或通靈少女，就搜尋：酷斯拉 Gimy、通靈少女 2 Gimy...以此類推。

△ 直接點擊搜尋結果，就能夠看到類型、地區、年分、主演、導演、簡介，下方就是我們要找的播放來源，Gimy 的播放來源真的相當多，好處就是一個來源掛掉或速度太慢，還有其他可以選擇～

△ 完全不需要註冊會員，不用等廣告跑秒速，就可以直接觀看啦！畫質還相當不賴，如果你下班之後，適用追劇在度過夜晚的，怎麼可以不認識這個追劇好站～

△ 不知道要看什麼、搜尋什麼的畫，直接到 Gimy 首頁逛逛，就有熱門影片、電視劇可以參考啦！

△ 下次遇到線上看影片的時候，知道要怎麼搜尋了嗎？或者直接到 Gimy 挖寶吧，連下載都省了，線上影片隨開隨看真的超方便，上班中午休息時間配便當也很讚！不過版權的部分是有問題的，在意的人就選擇付費管道收看吧。其實很多人也會搭配搜尋小鴨，也是個很不錯的搜尋方式唷！

加碼如何下載 Gimy 影片？

「Stream Video Downloader」串流影片萬用下載工具，號稱只要是串流影片就能下載，舉凡我們常用來追韓劇、看影集的 DramaQ、MOMOVOD、ChanaQ、Gimy 等網站，通通都能一鍵下載，常常追劇的人，事先將影片下載下來，或許是解決網路看影片有延遲的方法之一！之前介紹過的 Stream Recorder 已經下架了，這個 Stream Video Downloader 應該是新版的唷！

傳送門：Gimy 劇迷