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找到自己喜愛的動畫點擊進去，就可以開始觀看啦，右下方播放控制列支援快轉、慢速播放調整，整體來說畫質、載入速度都相當不錯，算是排名前幾的線上看動畫網站。

而且 Anime1 還會整理每年每季推出的新動畫，整理成表格讓大家可以查詢最新推出的動畫，這點是別的網站比較沒有的，也算是 Anime1 的亮點囉。

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