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想看動畫、動漫不知道上哪看嗎？最近小編發現一個非常不錯的免費看動漫網站 Anime1，與其它免費追劇網站一樣，不同的是它是少數唯一只有提供動漫的網站，如果你在其它追劇 App 找不到你要看的動漫，來 Anime1 找就對啦，而且完全免費、不需要登入，動漫品質相當高，載入速度又快，喜愛動漫的朋友，一定要知道這個網站！有些朋友想下載下來離線觀看，可以使用 Live Stream Downloader 來下載 Anime1 上的動畫。

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與其它免費追劇網站不同，沒有動畫影片的縮圖，Anime1 提供「清單式」的瀏覽，可以看到的資訊包含：動畫名稱、集數、年份、季節與字幕翻譯來源。也可以在右上角搜尋欄位輸入關鍵字，尋找自己想看的動畫。

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找到自己喜愛的動畫點擊進去，就可以開始觀看啦，右下方播放控制列支援快轉、慢速播放調整，整體來說畫質、載入速度都相當不錯，算是排名前幾的線上看動畫網站。

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而且 Anime1 還會整理每年每季推出的新動畫，整理成表格讓大家可以查詢最新推出的動畫，這點是別的網站比較沒有的，也算是 Anime1 的亮點囉。

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