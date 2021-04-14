大熊追劇

你用什麼 App 追電影、看電視節目或動漫呢？雖然付費已有許多選擇，但是自己想看的不一定會有，最近小編發現「大熊追劇 App」免費線上看，包含：電影、連續劇、動漫、綜藝、紀錄片、電視直播等，通通能夠免費觀看，還支援下載功能可以「離線播放」影片、子母畫面播放功能，片源有藍光高畫質等多來源，不擔心片源掛掉，其它平台找不到想看的電影就試試看「大熊追劇」吧。另一款不用下載 App 開網頁就能看的「旋風TV」推薦給電腦觀看的朋友。

線上追劇App

目前「大熊追劇」支援 iOS、Android 使用，文章後方準備好載點囉，請各位自行取用。但無論你是用哪種系統，在 Google Play 及 App Store 都是找不到的～因此安裝後開啟可能會有安全性提示。

綜藝節目線上看

「大熊追劇」主畫面開啟後就可以看到許多節目，最上方可以看到所有分類，最新電影、連續劇、動漫、綜藝、紀錄片、電視直播通通有，更新速度頗快的，畫面底部則是 App 選單。

看電影APP iPhone

找到想看的節目、電影之後，點擊進去可以看到片名、評論、簡介、評分、來源、集數等資訊，「大熊追劇」甚至還支援下載功能，行動網路非吃到飽的朋友就可以事先儲存離線播放。

大熊追劇

如果你只是想要工作時有個背景畫面及聲音，「大熊追劇」也支援子母畫面播放功能，就可以邊播放邊處理事情、回覆私訊聊天囉。

大熊追劇 APK 下載

當然全螢幕播放也是支援的，畫質與速度表現都在中上，手機還沒有類似的追劇 App 嗎？載點在下面，趕快收下吧。

https://dxzj.tv/

Android APK 下載：
大熊追劇 V3.2.8.apk（GOOGLE下載）
大熊追劇 V3.2.8.apk（1DRV下載）
大熊追劇 V3.2.8.apk（MEDIAFIRE下載）
大熊追劇 V3.2.8.apk（RAPIDGATOR下載）
大熊追劇 V3.2.8.apk（MEGA下載）
檔案大小：27.63 MB

大熊追劇（iOS 下載）：http://down.test-flight.top/a.html?str=ur0fir52dt

大熊追劇 APK 下載，免費追劇 / 看電影 / 看動漫 App，支援離線播放及子母畫面功能 相關文章

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