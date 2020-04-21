最近疫情由於海軍關係有點緊張，大家休假還是待在家相對安全，不過待在家裡要追劇可以用什麼看呢？今天小編要來跟大家分享的好消息是 HBO GO 這個 App，裡面提供了正版影片來源可以觀看，免費期間為 1 個月，完全免註冊、免費、免登入，只要下載 App 就可以開看啦，大家趕快進去看看有沒有自己喜歡的電影吧！你也可以參考：免費第四台 App 免費看新聞直播 / 綜藝頻道 / 動漫卡通（MixerBoxTV）

HBO GO 在 Google Play 及 App Store 均已上架，Android 及 iOS 系統的朋友都可以免費下載。

剛剛說免註冊、免登入，怎麼一開起就看到登入畫面？

大家有看到右上方小小的「瀏覽」按鈕嗎？點擊進去就可以瀏覽 HBO GO 的首頁囉 ~ 此時點擊「免費觀看 HBO 節目」中的更多，就可以瀏覽免費電影清單啦。

這次免費中文節目包含：

《副人之仁》( Veep )

《火線重案組》（THE WIRE）

《矽谷群瞎傳》( Silicon Valley )

《好球天團》（Ballers）

《黑道家族》（The Sopranos）

《麥克響噹噹》（McMillions）

《殺手進城》(Barry)

《繼承之戰》（SUCCESSION）

《黑道家族》（TheSopranos）

《矽谷血檢真相報告》（The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley）

《神探夏洛克小姐》（Miss Sherlock）

《通靈少女》（The Teenage Psychic）

《我們與惡的距離》（The World Between Us）

《影匿人生》（Invisible Stories）

《亞洲怪談》（FOLKLORE）

《百變巨星珍芳達》（Jane Fonda in Five Acts）

中文目前只有這 15 部，若是英文節目的話，可以說是不計其數，根本看不完阿~大家若對英文內容有興趣，可以點擊文章後面的網頁版內容查看。

點開後就可以直接觀看囉，雖然是 HD 畫質，不過在手機上觀看也算是可以接受的囉，大家趕快下載起來，把握免費期間看好看滿吧！

網頁觀看：https://www.hbogoasia.tw/#free_content

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