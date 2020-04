最近疫情由於海軍關係有點緊張,大家休假還是待在家相對安全,不過待在家裡要追劇可以用什麼看呢?今天小編要來跟大家分享的好消息是 HBO GO 這個 App,裡面提供了正版影片來源可以觀看,免費期間為 1 個月,完全免註冊、免費、免登入,只要下載 App 就可以開看啦,大家趕快進去看看有沒有自己喜歡的電影吧!你也可以參考:免費第四台 App 免費看新聞直播 / 綜藝頻道 / 動漫卡通(MixerBoxTV)

HBO GO 在 Google Play 及 App Store 均已上架,Android 及 iOS 系統的朋友都可以免費下載。

剛剛說免註冊、免登入,怎麼一開起就看到登入畫面?

大家有看到右上方小小的「瀏覽」按鈕嗎?點擊進去就可以瀏覽 HBO GO 的首頁囉 ~ 此時點擊「免費觀看 HBO 節目」中的更多,就可以瀏覽免費電影清單啦。

這次免費中文節目包含:

《副人之仁》( Veep )

《火線重案組》(THE WIRE)

《矽谷群瞎傳》( Silicon Valley )

《好球天團》(Ballers)

《黑道家族》(The Sopranos)

《麥克響噹噹》(McMillions)

《殺手進城》(Barry)

《繼承之戰》(SUCCESSION)

《矽谷血檢真相報告》(The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley)

《神探夏洛克小姐》(Miss Sherlock)

《通靈少女》(The Teenage Psychic)

《我們與惡的距離》(The World Between Us)

《影匿人生》(Invisible Stories)

《亞洲怪談》(FOLKLORE)

《百變巨星珍芳達》(Jane Fonda in Five Acts)

中文目前只有這 15 部,若是英文節目的話,可以說是不計其數,根本看不完阿~大家若對英文內容有興趣,可以點擊文章後面的網頁版內容查看。

點開後就可以直接觀看囉,雖然是 HD 畫質,不過在手機上觀看也算是可以接受的囉,大家趕快下載起來,把握免費期間看好看滿吧!

網頁觀看:https://www.hbogoasia.tw/#free_content

下載:

HBO GO ( Google Play 下載 )

HBO GO ( App Store 下載 )