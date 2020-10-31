你最近在找免費追劇 APP 嗎？剛好朋友推薦一款 i 酷影視免費追劇 APP，提供：電影、綜藝、動漫、電視劇免費觀看，最大特色就是每個節目均提供多個來源，觀看時能夠調整畫面比例、倍速播放調整、跳過片頭、跳過片尾等設定，不過目前這款 APP 僅支援 Android 系統，iPhone 使用者請參考之前本站分享過的 FoxyPlayer，同樣也提供海量電影 / 綜藝 / 動漫 App 能夠免費觀看，有需要的朋友趕快下載起來囉。

目前 Google Play 上的載點是影片評分，要追劇的話只能下載文末提供的 APK 安裝。用 APK 安裝的話一定會出現上方的安裝提示，點擊「安裝」就可以囉。

安裝成功之後開啟，就可以看到上圖的畫面，介面滿適合電視使用的，因此如果你的電視是 Android 系統，或許可以嘗試看看安裝於電視中，小編只安裝於手機，電視的部分留給大家自己安裝看看。

介面相當簡單易懂，左側是分類欄位，分類不多只有五個：電視劇、電影、動慢、綜藝，點擊分類後右側就能夠看到所有節目清單。

找到節目點擊進入，就能夠看到評分、地區、主演、簡介等，直接點擊「收藏」以後就可以在主畫面快速播放，下方有來源、集數可以選擇。

以動漫來說，小編播放的海賊王是日本發音、中文字幕，載入時間有點慢，不過還在能夠接受的範圍內，大家若等待過久可以切換至別的來源看看，可能會有所改善。

右下角的「設置」點開，可以調整播放相關的問題，像是解碼方式、內核選擇、螢幕比例、倍速播放、跳過片頭及重頭開始播放等。

主畫面的選單則是能夠直接切換影片來源。以上就是 i 酷影視大致上的功能，唯一的小缺點可能就是載入時間較長，然後也沒有下載功能，除此之外用來追劇可以說是相當除夠啦，有需要的朋友載點在下方請自行下載囉。

APK 下載：

i酷影視 iku 1.3.9.apk（GOOGLE下載）

i酷影視 iku 1.3.9.apk（1DRV下載）

i酷影視 iku 1.3.9.apk（MEDIAFIRE下載）

i酷影視 iku 1.3.9.apk（RAPIDGATOR下載）

i酷影視 iku 1.3.9.apk（MEGA下載）

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