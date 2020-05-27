你身邊有沒有特別喜歡看綜藝節目的朋友呢？那這篇文章絕對要分享給他看，今天小編要跟大家分享一款專門用來看綜藝節目的 App，「綜藝瘋」是一款專門用來觀看綜藝節目的 App，台灣綜藝節目、大陸綜藝節目、歐美綜藝節目通通應有盡有，最強大的是還支援懸浮播放，能夠邊看節目邊滑 FB 或操作其他 App，此外綜藝瘋也會自動記憶上次停止時間點，並在下次開啟時自動接續播放，內容是串接 YouTube 來源，因此版權上是沒有問題的，有需要的朋友先下載起來吧。若喜歡看韓劇的話，可以參考：韓劇庫 App 收藏大量韓劇免費觀看，支援韓劇下載離線觀看

目前綜藝瘋只支援 Android 系統，用 iPhone 的朋友只能先說不好意思囉，可參考其他觀看來源。進入 Google Play 後即可免費下載，文章後方幫大家準備好下載連結啦，點擊即可下載。

打開綜藝瘋後就可以看到許多分類，包含台灣綜藝節目、大陸綜藝節目、歐美綜藝節目及其他。大分類確定之後，下方就是所有的電視節目，下方電視節目列表中，在節目名稱的下方，可以看到主持人名稱。

直接點擊就可以看到該節目的所有集數啦，在播放時可以在播放畫面中點一下，進行 30 秒的前後快轉，按一下 + 能夠將該集加入收藏清單中，以便下次快速觀看。

若在觀看影片時，開啟其它 App，綜藝瘋支援懸浮播放，如此一來就可以一邊看節目，一邊滑臉書、滑 IG、看網頁找資料啦。

下載：

綜藝瘋（Google Play 下載）

最後提供綜藝瘋目前整理的所有綜藝節目清單給大家參考：

台灣

《請問你是哪裡人》于美人

《17好聰明》謝震武、解婕翎

《名偵探女王》謝祖武、王宇婕、連靜雯

《單身行不行》邱沁宜

《大尋寶家》陳斐娟

《金牌大健諜》曾國城、韋汝

《2分之一強》梁赫群、小禎

《麻辣天后傳》利菁

《小明星大跟班》吳宗憲、吳姍儒

《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、LuLu

《國光幫幫忙》庹宗康、孫鵬 等

《綜藝３國智》納豆、王少偉 等

《醫定要知道》謝震武

《醫師好辣》胡瓜

《一袋女王》曾國城、嚴立婷

《上班這黨事》陳建州、舒子晨

《命運好好玩》何篤霖、郭靜純

《太太狠犀利》焦志方、巴鈺

《婆媳當家》林書煒

《別讓身體不開心》任家萱、潘懷宗

《一字千金》曾國城

《WTO姐妹會》莎莎

《女人我最大》藍心湄

《女人234》陶晶瑩

《女人要有錢》謝祖武、花花

《媽媽好神》鍾欣凌、黃瑽寧

《碰碰發財星》徐乃麟、樓心潼、璟宣

《來自星星的事》庹宗康

《逃跑吧!好兄弟》庹宗康、黃尹宣、無尊

《同學！搞什麼鬼》納豆

《娛樂百分百》羅志祥、愷樂 等

《星鮮話》郭靜

《s》吳宗憲、KID

《超級新人王》吳姍儒、KID

《驚奇4超人》郭彥均、李懿 等

《金曲傳奇-無與倫比同樂會》黃國倫

《歌神請上車》徐懷鈺、康康、阿翔

《飢餓遊戲》孫協志、王仁甫 等

《歡樂智多星》胡瓜

《瘋神無雙》許效舜

《明潮時尚》曲艾玲

《超愛美小姐》路嘉怡

《健康好生活》陳凝觀

《健康有方》張雅芳

《綜藝大集合》胡瓜、董至成 等

《舞力全開》侯怡君、GINO

《超級夜總會》澎恰恰、許效舜 等

《超級紅人榜》于美人、蔡昌憲

《台灣的歌》余天、洪榮宏 等

《最好聽的歌》許志豪、曹雅雯

《型男大主廚》曾國城、阿基師 等

《小燕有約》張小燕

《天才衝衝衝》徐乃麟、曾國城

《風水！有關係》李佩甄、王彩樺

《食尚玩家》浩角翔起、莎莎 等

《旅行應援團》庹宗康、邵庭、謝忻

《嗨 Let's Go》天氣女孩

《發現北緯30度》廖科溢

《台灣百味》羅禹雯

《料理美食王》焦志方

《青春好7淘》菜子、溫瀚龍、陳柏宇

《在台灣的故事》卜學亮

《寶島神很大》劉家成

《愛玩客》小鐘、韋汝 等

《健康NO.1》潘懷宗、蔡逸帆

《我愛偶像》吳建恆

《冰冰秀》白冰冰

《國民大會》于美人

《費玉清時間》費玉清

《星光雲RUN新聞》KID、寶兒

《星光雲Cue新聞》凱開

《韓國阿拉唷》邰智源、KID

《木曜4超玩》宋米秦

《佼心食堂》黃子佼

《愛情琳不靈》沈玉琳

《華視天王豬哥秀》豬哥亮、陳亞蘭

《萬秀豬王》豬哥亮、陳亞蘭

《豬哥壹級棒》豬哥亮、苗可麗

《萬秀大勝利》曾國城、姚元浩 等

《名模出任務》李沛旭、陳思璇 等

《非常異視界》郭子乾、曾智希

《瘋狂開心果》張小燕、黃子佼、LuLu

《全民一起來》謝震武

《金頭腦》胡瓜、Janet

《雅典納轟趴》阿雅、陳漢典 等

《麻辣同學會》謝祖武、沈玉琳 等

《超聯萌女神》KID、夏和熙 等

《城彩名人堂》侯佩岑、黃鴻升 等

《爸媽囧很大》李四端

《私房話老實說》于美人、納豆

《全民大笑花》阿Ken

《康熙來了》蔡康永、徐熙娣

《18歲不睡》KID、愷樂

《大學生了沒》陶晶瑩、阿Ken 等

《百萬小學堂》張小燕、曾寶儀、小蝦

大陸

《中國情歌匯》方瓊

《偶像練習生》張藝興

《愛情保衛戰》趙川

《笑傲江湖》百克力

《百家講壇》多位專家

《曉說》高曉松

《創造101》黃子韜

《如果愛》劉憲華、陳都靈

《密室逃脫·暗夜古宅》馬可、唐禹哲 等

《歌手》張韶涵 等

《開門大吉》尼格買提·熱合曼

《重返地球》張亮

《萌仔萌萌宅》袁弘、張歆藝 等

《聲臨其境》王凱

《漂亮的房子》伊一、吳彥祖 等

《你好生活家》楊瀾、陳歡

《天天向上》汪涵、歐弟 等

《快樂大本營》謝娜、李維嘉 等

《親愛的客棧》劉濤

《明星大偵探》何炅、吳映潔 等

《娛樂急先鋒》關嬴、靳夢佳、齊思鈞

《夢想的聲音》華少

《天籟之戰》程雷

《中國新歌聲》沈濤、 華少、李詠 等

《蜜食記》汪聰、劉語熙 等

《美食告白記》李現、大張偉 等

《奇兵神犬》張馨予、楊爍 等

《小手牽小狗》羅志祥、阿拉蕾 等

《愛上幼兒園》夏克立、冉瑩穎

《寶貝的新朋友》李銳、譚薇

《不可思議的媽媽》新欣、王瀟 等

《媽媽是超人》伊能靜、賈靜雯 等

《國家寶藏》張國立

《武林風》關楓

《崑崙決》趙顯非

《非常靜距離》李靜

《演員的誕生》張國立、章子怡 等

《奇葩說》何炅、蔡康永 等

《魯豫有約大咖一日行》魯豫

《可凡傾聽》曹可凡

《非正式會談》大左、楊迪 等

《今夜百樂門》金星、王祖藍

《我們來了》汪涵、吳秀波

《我們十七歲》郭富城、林志穎 等

《歡樂喜劇人》郭德綱、吳秀波、

《吐槽大會》張紹剛

《男子甜點俱樂部》蔡康永

《約吧大明星》阮經天、徐璐 等

《極速前進》吳振天

《快樂男聲》李莎旻子、汪聰 等

《見字如面》翟毓紅

《中國詩詞大會》董卿

《高能少年團》王大陸 、張一山 等

《瘋狂衣櫥》張紹剛

《拜託了冰箱》金成柱、安貞煥

《誰是你的菜》余聲、李響

《穿越吧廚房》胡海泉、沙溢

《熟悉的味道》李詠、曾寶儀 等

《食在囧途》徐崢、伊一

《星廚駕到》劉一帆、邰智源 等

《飯局的誘惑》馬東、侯佩岑、蔡康永

《飯局狼人殺》馬東

《Lyingman狼人殺》主播人

《火星情報局》汪涵

《極限挑戰》孫紅雷、羅志祥 等

《男生女生上高原》馬瀅、王樂樂 等

《喜劇總動員》郭德綱、吳秀波 等

《帶著爸媽去旅行》柳岩、謝依霖

《旅途的花樣》李治廷、林志玲 等

《花兒與少年》陳柏霖、李菲兒 等

《青春旅社》王源、李小璐 等

《Hello！女神》袁成傑、齊思鈞

《七十二層奇樓》吳亦凡、趙麗穎 等

《挑戰者聯盟》范冰冰、陳學冬 等

《金星秀》金星

《完美假期》嘻芮、馬可

《腦力男人時代》李誕、馮德倫 等

《王牌對王牌》沈濤

《超次元偶像》何炅

《天生是優我》池長庚、林傑妮

《隱藏的歌手》黃子佼、沙寶亮、戴軍

《誰是大歌神》陳歡

《蒙面唱將猜猜猜》李響、巫啟賢 等

《蒙面歌王》巫啟賢、伊能靜 等

《梨園春》倪寶鐸、龐曉戈 等

《二十四小時》陳坤、韓庚、董力 等

《我們的征途》陸毅、尹正、姚笛 等

《爸爸去哪兒》李銳

《放開我北鼻》馬天宇、薛之謙 等

《奔跑吧》鄧超、鹿晗 等

《非常完美》陳怡

《非誠勿擾》孟非

《今晚80後脫口秀》王自健

《向往的生活》何炅、黃磊、劉憲華

《中餐廳》趙薇、黃曉明 等

《舌尖上的中國》李立宏

《大陸尋奇》熊旅揚

《最強大腦》蔣昌建

《我們的挑戰》黃曉明、劉燁 等

《跨界歌王》栗坤

《我想和你唱》汪涵、韓紅

《明日之子》楊冪、薛之謙、華晨宇

《我是歌手》李克勤、張信哲 等

《中國好聲音》李詠、華少 等

《春節晚會》央視、北京衛視 等

歐美

《地獄廚房》Gordon Ramsay 等

《小小廚神》Gordon Ramsay 等

《廚神當道》Gordon Ramsay 等

《超級名模生死鬥》Tyra Lynne Banks 等

《Undercover Boss》Mark Keller

其他

《一週偶像》鄭亨敦、Defconn

《The Return Of Superman》超人爸爸們

《Kpop》

《黃金傳說》遠藤章造、田中直樹

《健康好吃驚》久本雅美、春日俊彰 等

《全員逃走中》小內、小南

《料理東西軍》關口宏、三宅裕司

《火力全開大胃王》中村有志、小島秀公

《大胃女王吃遍日本》小杉龍一、吉田敬 等