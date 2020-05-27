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最後提供綜藝瘋目前整理的所有綜藝節目清單給大家參考：
台灣
《請問你是哪裡人》于美人
《17好聰明》謝震武、解婕翎
《名偵探女王》謝祖武、王宇婕、連靜雯
《單身行不行》邱沁宜
《大尋寶家》陳斐娟
《金牌大健諜》曾國城、韋汝
《2分之一強》梁赫群、小禎
《麻辣天后傳》利菁
《小明星大跟班》吳宗憲、吳姍儒
《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、LuLu
《國光幫幫忙》庹宗康、孫鵬 等
《綜藝３國智》納豆、王少偉 等
《醫定要知道》謝震武
《醫師好辣》胡瓜
《一袋女王》曾國城、嚴立婷
《上班這黨事》陳建州、舒子晨
《命運好好玩》何篤霖、郭靜純
《太太狠犀利》焦志方、巴鈺
《婆媳當家》林書煒
《別讓身體不開心》任家萱、潘懷宗
《一字千金》曾國城
《WTO姐妹會》莎莎
《女人我最大》藍心湄
《女人234》陶晶瑩
《女人要有錢》謝祖武、花花
《媽媽好神》鍾欣凌、黃瑽寧
《碰碰發財星》徐乃麟、樓心潼、璟宣
《來自星星的事》庹宗康
《逃跑吧!好兄弟》庹宗康、黃尹宣、無尊
《同學！搞什麼鬼》納豆
《娛樂百分百》羅志祥、愷樂 等
《星鮮話》郭靜
《s》吳宗憲、KID
《超級新人王》吳姍儒、KID
《驚奇4超人》郭彥均、李懿 等
《金曲傳奇-無與倫比同樂會》黃國倫
《歌神請上車》徐懷鈺、康康、阿翔
《飢餓遊戲》孫協志、王仁甫 等
《歡樂智多星》胡瓜
《瘋神無雙》許效舜
《明潮時尚》曲艾玲
《超愛美小姐》路嘉怡
《健康好生活》陳凝觀
《健康有方》張雅芳
《綜藝大集合》胡瓜、董至成 等
《舞力全開》侯怡君、GINO
《超級夜總會》澎恰恰、許效舜 等
《超級紅人榜》于美人、蔡昌憲
《台灣的歌》余天、洪榮宏 等
《最好聽的歌》許志豪、曹雅雯
《型男大主廚》曾國城、阿基師 等
《小燕有約》張小燕
《天才衝衝衝》徐乃麟、曾國城
《風水！有關係》李佩甄、王彩樺
《食尚玩家》浩角翔起、莎莎 等
《旅行應援團》庹宗康、邵庭、謝忻
《嗨 Let's Go》天氣女孩
《發現北緯30度》廖科溢
《台灣百味》羅禹雯
《料理美食王》焦志方
《青春好7淘》菜子、溫瀚龍、陳柏宇
《在台灣的故事》卜學亮
《寶島神很大》劉家成
《愛玩客》小鐘、韋汝 等
《健康NO.1》潘懷宗、蔡逸帆
《我愛偶像》吳建恆
《冰冰秀》白冰冰
《國民大會》于美人
《費玉清時間》費玉清
《星光雲RUN新聞》KID、寶兒
《星光雲Cue新聞》凱開
《韓國阿拉唷》邰智源、KID
《木曜4超玩》宋米秦
《佼心食堂》黃子佼
《愛情琳不靈》沈玉琳
《華視天王豬哥秀》豬哥亮、陳亞蘭
《萬秀豬王》豬哥亮、陳亞蘭
《豬哥壹級棒》豬哥亮、苗可麗
《萬秀大勝利》曾國城、姚元浩 等
《名模出任務》李沛旭、陳思璇 等
《非常異視界》郭子乾、曾智希
《瘋狂開心果》張小燕、黃子佼、LuLu
《全民一起來》謝震武
《金頭腦》胡瓜、Janet
《雅典納轟趴》阿雅、陳漢典 等
《麻辣同學會》謝祖武、沈玉琳 等
《超聯萌女神》KID、夏和熙 等
《城彩名人堂》侯佩岑、黃鴻升 等
《爸媽囧很大》李四端
《私房話老實說》于美人、納豆
《全民大笑花》阿Ken
《康熙來了》蔡康永、徐熙娣
《18歲不睡》KID、愷樂
《大學生了沒》陶晶瑩、阿Ken 等
《百萬小學堂》張小燕、曾寶儀、小蝦
大陸
《中國情歌匯》方瓊
《偶像練習生》張藝興
《愛情保衛戰》趙川
《笑傲江湖》百克力
《百家講壇》多位專家
《曉說》高曉松
《創造101》黃子韜
《如果愛》劉憲華、陳都靈
《密室逃脫·暗夜古宅》馬可、唐禹哲 等
《歌手》張韶涵 等
《開門大吉》尼格買提·熱合曼
《重返地球》張亮
《萌仔萌萌宅》袁弘、張歆藝 等
《聲臨其境》王凱
《漂亮的房子》伊一、吳彥祖 等
《你好生活家》楊瀾、陳歡
《天天向上》汪涵、歐弟 等
《快樂大本營》謝娜、李維嘉 等
《親愛的客棧》劉濤
《明星大偵探》何炅、吳映潔 等
《娛樂急先鋒》關嬴、靳夢佳、齊思鈞
《夢想的聲音》華少
《天籟之戰》程雷
《中國新歌聲》沈濤、 華少、李詠 等
《蜜食記》汪聰、劉語熙 等
《美食告白記》李現、大張偉 等
《奇兵神犬》張馨予、楊爍 等
《小手牽小狗》羅志祥、阿拉蕾 等
《愛上幼兒園》夏克立、冉瑩穎
《寶貝的新朋友》李銳、譚薇
《不可思議的媽媽》新欣、王瀟 等
《媽媽是超人》伊能靜、賈靜雯 等
《國家寶藏》張國立
《武林風》關楓
《崑崙決》趙顯非
《非常靜距離》李靜
《演員的誕生》張國立、章子怡 等
《奇葩說》何炅、蔡康永 等
《魯豫有約大咖一日行》魯豫
《可凡傾聽》曹可凡
《非正式會談》大左、楊迪 等
《今夜百樂門》金星、王祖藍
《我們來了》汪涵、吳秀波
《我們十七歲》郭富城、林志穎 等
《歡樂喜劇人》郭德綱、吳秀波、
《吐槽大會》張紹剛
《男子甜點俱樂部》蔡康永
《約吧大明星》阮經天、徐璐 等
《極速前進》吳振天
《快樂男聲》李莎旻子、汪聰 等
《見字如面》翟毓紅
《中國詩詞大會》董卿
《高能少年團》王大陸 、張一山 等
《瘋狂衣櫥》張紹剛
《拜託了冰箱》金成柱、安貞煥
《誰是你的菜》余聲、李響
《穿越吧廚房》胡海泉、沙溢
《熟悉的味道》李詠、曾寶儀 等
《食在囧途》徐崢、伊一
《星廚駕到》劉一帆、邰智源 等
《飯局的誘惑》馬東、侯佩岑、蔡康永
《飯局狼人殺》馬東
《Lyingman狼人殺》主播人
《火星情報局》汪涵
《極限挑戰》孫紅雷、羅志祥 等
《男生女生上高原》馬瀅、王樂樂 等
《喜劇總動員》郭德綱、吳秀波 等
《帶著爸媽去旅行》柳岩、謝依霖
《旅途的花樣》李治廷、林志玲 等
《花兒與少年》陳柏霖、李菲兒 等
《青春旅社》王源、李小璐 等
《Hello！女神》袁成傑、齊思鈞
《七十二層奇樓》吳亦凡、趙麗穎 等
《挑戰者聯盟》范冰冰、陳學冬 等
《金星秀》金星
《完美假期》嘻芮、馬可
《腦力男人時代》李誕、馮德倫 等
《王牌對王牌》沈濤
《超次元偶像》何炅
《天生是優我》池長庚、林傑妮
《隱藏的歌手》黃子佼、沙寶亮、戴軍
《誰是大歌神》陳歡
《蒙面唱將猜猜猜》李響、巫啟賢 等
《蒙面歌王》巫啟賢、伊能靜 等
《梨園春》倪寶鐸、龐曉戈 等
《二十四小時》陳坤、韓庚、董力 等
《我們的征途》陸毅、尹正、姚笛 等
《爸爸去哪兒》李銳
《放開我北鼻》馬天宇、薛之謙 等
《奔跑吧》鄧超、鹿晗 等
《非常完美》陳怡
《非誠勿擾》孟非
《今晚80後脫口秀》王自健
《向往的生活》何炅、黃磊、劉憲華
《中餐廳》趙薇、黃曉明 等
《舌尖上的中國》李立宏
《大陸尋奇》熊旅揚
《最強大腦》蔣昌建
《我們的挑戰》黃曉明、劉燁 等
《跨界歌王》栗坤
《我想和你唱》汪涵、韓紅
《明日之子》楊冪、薛之謙、華晨宇
《我是歌手》李克勤、張信哲 等
《中國好聲音》李詠、華少 等
《春節晚會》央視、北京衛視 等
歐美
《地獄廚房》Gordon Ramsay 等
《小小廚神》Gordon Ramsay 等
《廚神當道》Gordon Ramsay 等
《超級名模生死鬥》Tyra Lynne Banks 等
《Undercover Boss》Mark Keller
其他
《一週偶像》鄭亨敦、Defconn
《The Return Of Superman》超人爸爸們
《Kpop》
《黃金傳說》遠藤章造、田中直樹
《健康好吃驚》久本雅美、春日俊彰 等
《全員逃走中》小內、小南
《料理東西軍》關口宏、三宅裕司
《火力全開大胃王》中村有志、小島秀公
《大胃女王吃遍日本》小杉龍一、吉田敬 等