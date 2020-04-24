Android 電視App下載

用手機看電視，有沒有什麼推薦的 App 呢？今天小編要跟大家分享的是這款「電視看到飽」App，使用 Android 系統的朋友，能夠完全 100% 合法看電視，不管是新聞、綜藝、政經、生活、學習、美食、旅遊節目，通通可以免費看，常常出門在外的朋友，趕快下載起來中午可以配便當囉！iOS 系統的朋友可以參考：免費第四台 App 免費看新聞直播 / 綜藝頻道 / 動漫卡通（MixerBoxTV）

第四台App

進入 Google Play 就可以免費下載，文章最後方小編幫大家準備好連結啦，直接點過去就可以下載。下載之後開起就可以看到主頁面，已經有許多新聞、綜藝節目，由於這款 App 的來源皆從 YouTube 現有頻道整理出來的，因此絕對合法。

電視看到飽

點擊下方的頁籤可以看到其它分類，常見的新聞台中視、華視、東森、中天、民視、三立、TVBS 等直接點擊就可觀看直播，若想切換分類，按下右上角的「全部」按鈕，就可以瀏覽不同的分類來切換節目。

免費看電視App

點擊節目名稱後，就可以進入看到所有的播放清單。

電視看到飽

不過切換為橫向瀏覽時，會發生上方有一條白色的橫條問題，目前可以透過點擊按鈕直接進入 YouTube 頻道觀賞來解決，希望未來能夠透過軟體更新來獲得改善，有需要的朋友趕快點擊下方下載起來囉。

下載：
電視看到飽 ( Google Play 下載 )

電視看到飽 App 來源 100% 合法，綜藝 新聞 美食 旅遊 政經 台劇節目免費看 相關文章

訪客留言

電視看到飽 App 來源 100% 合法，綜藝 新聞 美食 旅遊 政經 台劇節目免費看 參考資料

【教學】2020年如何用手機看電視、追劇與歐美直播- 3c 未來室
今天這篇文將教大家如何使用手機看電視，包含台灣的第四台、美國NBA與歐洲BBC等頻道。 在這麼忙的時代裡，很少會像從前每天吃飽飯後家人就&nbsp;...
雷爵RockTek X3 PRO越級旗艦4K HDR智慧電視盒-搭載超順暢Android 9.0人性化界面，電視追劇看到飽! - 3C
搭載超順暢Android 9.0人性化界面，電視追劇看到飽! 有線電視的月費價格相較許多OTT軟體來的昂貴許多，OTT軟體提供的節目與影片更為豐富，不過要有一台整合更多功能的 ... 雷爵RockTek X3 PRO越級旗艦4K HDR智慧電視盒-搭載超順暢Android 9.0人性化界面 ... ...
免費電視第四台看到飽App，所有節目頻道0元線上看！追劇 ...
免費電視第四台看到飽App，在手機看台灣新聞直播、偶像劇、綜藝娛樂、體育運動賽事、中國節目、古裝劇、時尚旅遊、動漫卡通、韓劇、看電影、聽音樂…，超過200台&nbsp;...
星火NEW直播2.0.0.7 最新APK 下載，第四台業者會哭哭的（手機 ...
回家難免有會想要看電視的時候，好處是不用自己上網找影片，螢幕打開就有頻道無線放送， ... li. 台灣新聞直播免費- 24小時HD新聞，絕對合法新聞線上看到飽 ... 免費第四台App 免費看新聞直播/ 綜藝頻道/ 動漫卡通（MixerBoxTV）.
Amo TV 3.0.6 免費網路第四台 App ，各國頻道免費看！（內含 APK 下載）
Amo TV 3.0.6 免費網路第四台 App ，各國頻道免費看！（內含 APK 下載） CP name 電腦王阿達 Reporter Shengti 近期這些能在手機或平板這些行動裝置上免費觀看網路第四台的 App 越來越少，畢竟這類應用方式總是用段時間後會無預警無法使用，後續維護回歸的時間用戶 ...
完全免費、合法收看【線上看電視】，超過百台第四台節目看到飽 ...
完全免費、合法收看【線上看電視】，超過百台第四台節目看到飽，世界棒球12強全賽事直播都在這. 11 10, 2019 / 12,574 次瀏覽. Facebook Twitter Plurk Line.
MixerBoxTV 合法免費第四台網路電視 電視劇、韓劇、新聞直播、動漫、電影線上看到飽 - 電腦王阿達
兩年多前我們曾介紹一款非常強大的免費電視：第四台新聞連續劇線上看 App，片源都是來是 YouTube 官方頻道，因此完全合法且更新速度也快。 而經過這麼多的時間，這款也改版非常多，不僅使用上更加容易，還多了 LINE TV 以及一些新聞網站或合法影片平台的來源，內容 ...
網路電視第四台直播免費看到飽！透過iPhone 和Android 無時無刻都可看 - 瘋先生
出門在外或家裡沒電視要怎麼收看第四台直播節目呢？瘋先生就要來分享 能透過 iPhone 手機或平板（也支援 iOS、Android），就能免費看中國大陸、台灣、香港、澳門節目方法，甚至還可以看到台灣第四台沒辦法播出的節目，且這個網站還可提供體育、電影、電視、新聞等 ...
線上看電視 完全合法、上百台第四台節目網路電視免費看到飽 - 電腦王阿達
線上看電視 完全合法、上百台第四台節目網路電視免費看到飽 線上看電視網站設計的相當乾淨，目前也沒有任何廣告。總分類位於上方，有新聞、財經、政論、綜藝、戲劇、食旅、生活健康、八卦、知性、親子動漫、網紅、音樂以及綜合共 13 類，左側為分類中的頻道，以新 ...
皮克直播 第四台電視、電玩直播免費看到飽（iOS Android 網頁版）
皮克直播 第四台電視、電玩直播免費看到飽（iOS / Android / 網頁版） CP name 電腦王阿達 Reporter Rocky 皮克直播 是我最近發現到還不錯的免費線上第四台電視，除了有不少新聞台、節目與音樂台外，它還有一個很大特色，就是統整非常多電玩相關的直播頻道，還分各 ...