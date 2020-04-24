用手機看電視，有沒有什麼推薦的 App 呢？今天小編要跟大家分享的是這款「電視看到飽」App，使用 Android 系統的朋友，能夠完全 100% 合法看電視，不管是新聞、綜藝、政經、生活、學習、美食、旅遊節目，通通可以免費看，常常出門在外的朋友，趕快下載起來中午可以配便當囉！iOS 系統的朋友可以參考：免費第四台 App 免費看新聞直播 / 綜藝頻道 / 動漫卡通（MixerBoxTV）

進入 Google Play 就可以免費下載，文章最後方小編幫大家準備好連結啦，直接點過去就可以下載。下載之後開起就可以看到主頁面，已經有許多新聞、綜藝節目，由於這款 App 的來源皆從 YouTube 現有頻道整理出來的，因此絕對合法。

點擊下方的頁籤可以看到其它分類，常見的新聞台中視、華視、東森、中天、民視、三立、TVBS 等直接點擊就可觀看直播，若想切換分類，按下右上角的「全部」按鈕，就可以瀏覽不同的分類來切換節目。

點擊節目名稱後，就可以進入看到所有的播放清單。

不過切換為橫向瀏覽時，會發生上方有一條白色的橫條問題，目前可以透過點擊按鈕直接進入 YouTube 頻道觀賞來解決，希望未來能夠透過軟體更新來獲得改善，有需要的朋友趕快點擊下方下載起來囉。

下載：

電視看到飽 ( Google Play 下載 )