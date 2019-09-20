線上看電視 100% 合法來源，免安裝 App 戲劇 / 綜藝 / 新聞 / 財經節目免費看

2019-09-20 07:12:29 9M87

免費網路電視

有合法免費線上看電視的來源嗎？今天要跟大家分享「線上看電視」這個網站，完全不需要安裝 App 就可以免費看電視，節目類型囊括新聞、財經、政論、綜藝、戲劇、生活健康、八卦、親子動漫等，不用擔心版權問題，全部取自 YouTube，重點是還不會有廣告打擾，有需要的朋友趕快將這個線上看電視神器收藏起來吧！是平常上班中午配便當的好夥伴~你也可以參考：免費第四台 App 免費看新聞直播 / 綜藝頻道 / 動漫卡通（MixerBoxTV）

操作介面

網路電視軟體

△ 首先我們來看一下操作的部分，進入「線上看電視」首頁之後，可以看到最上方有電視分類，找到想看的分類後，再點擊左側的節目類表就可以啦！特別的是畫面左上方的部分，還有用注音來幫節目頻道分類，能夠快速檢索電視節目。

切換上下集

免費網路電視

△ 進入有上下集數關係的戲劇、卡通時，可以直接點擊影片縮圖下方的排序切換。

手機操作

線上看電視

如果是手機開啟的話，也沒有問題，最上方一樣是節目分類。

電視線上看tv

△ 由於手機寬度不夠的關係，「節目清單」、「播放器」不能顯示在同個頁面上，點擊左下方的箭頭來進行切換就可以囉，如果覺得左下角不好按，你也可以直接左右滑動螢幕來切換。

影片不被廣告中斷

  • Youtube 官網播放影片預設會插入廣告中斷，需要手動跳過廣告。
  • 此工具利用 Youtube API 播放，官方預設不會插入此類廣告，所以不需手動跳過。
  • 因此清單影片也能連續自動播放，不會被廣告中斷。

版權問題

「線上看電視」所有節目內容都來自 Youtube，雖然 Youtube 上也有許多未經授權的節目，但該站會嚴格篩選，不列入個人上傳的節目內容，因為無法判讀是否擁有版權。播放任何影片時，「線上看電視」都會附上原始連結、版權所有人資訊，所以版權沒有問題。

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