最近沒事大家盡量還是待在家裡，在家沒事有什麼不錯的消遣活動呢？喜歡追劇的你有福啦，今天小編要跟大家分享一款免費追劇 App 韓劇庫，精美的操作介面加上分類，最重要的是還支援下載離線觀看，竟然連最近很熱門的梨泰院 Class 都有，喜歡韓劇的朋友可不能錯過這款 App 唷。iOS 系統請參考：FoxyPlayer 喬裝成播放器的海量電影 / 綜藝 / 動漫 App，iPhone 追劇新選擇！

目前這款 App 只支援 Android 系統，文章後方幫大家準備好載點囉，點進去即可直接下載。下載後開啟就可以看到許多熱門韓劇在首頁上。若找不到想看的韓劇，上方也有搜尋功能，直接輸入就可以啦。

找到想看的韓劇後，點進來可以進行收藏、回饋、下載等功能，按下下方的集數就可開始播放。

右上方可以調整播放速度，小編個人很喜歡用這個功能，當劇情開始拖戲、回憶的時候，就可以開啟加速大絕招 XD 右上方也可以對畫質進行調整，目前看起來最高畫質為 720P。

下載功能滿好用的，可以預先下載還沒看的集數，在捷運上、行進中的交通工具上，就不會因為訊號不佳而卡卡的。有追韓劇需求的朋友，這款 App 趕快按下方按鈕下載起來囉。

下載：

韓劇庫（Google Play 下載）