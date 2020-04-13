到了每年繳稅的季節，你總是要挖出藏在深處的讀卡機嗎？從今年開始，你可以跟讀卡機說拜拜了，從今以後透過內政部的 FidO 應用程式，加上具有「指紋辨識」或「臉部辨識」的手機，你就可以透過 App 快速達成身分驗證，首次成功註冊後，就可以體驗免插卡、免帳號密碼，輕鬆申辦許多政府服務項目，如果你還不知道的話，趕快跟著小編申辦起來。

FidO 特色快速看

政府網站上的通行證

免插卡，透過手機 APP 驗證身分

結合生物特徵辨識，避免身分被冒用

步驟一：使用自然人憑證註冊

只有首次開通需要自然人憑證，大家就為了未來的安全＋便利勉強找一下自然人憑證及讀卡機吧，以電腦開啟「Taiwan FidO 臺灣行動身分識別」網頁進行註冊。插入讀卡機，輸入身分證字號、自然人憑證 PIN 碼之後按下送出。

忘記自然人憑證 PIN 碼怎麼辦？請看教學：自然人憑證忘記密碼怎麼辦？不用跑戶政事務所，線上就能重新設定！

然後輸入 Email、手機號碼完成註冊。

步驟二：下載並安裝 FidO 應用程式

送出 Email 及手機之後，就可以看到螢幕上出現 QRCode，此時用手機下載 FidO 台灣行動身分識別 App 開啟並掃描螢幕上的條碼。還沒下載的請直接點下方連結下載：

FidO 台灣行動身分識別（Google Play 下載）

FidO 台灣行動身分識別（iOS 下載）

步驟三：掃描 QRCode

開啟 App 後按下註冊裝置，然後將相機對準 QRCode 完成掃描。

按下「是」之後，就完成囉！

接下來政府各項需要身分認證的服務，都會陸續與這個 fidO 應用程式做串聯，像是即將來臨的報稅季。

點擊線上版。

由於 5/1 才開放，屆時會在驗證畫面多一個「行動身分識別」選項，大家點擊並輸入身分證字號後，手機就會跳出驗證選項，只要在手機按下登入，就可以輕鬆完成登入，如此一來以後就可以將自然人憑證和讀卡機暫時丟一邊啦！

https://fido.moi.gov.tw/