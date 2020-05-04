怎麼線上繳稅

又到了每年繳交綜合所得稅的季節，今天就來個教學，如何線上申報綜合所得稅？免下載 APP 開啟瀏覽器，不管你是 Windows 系統還是 Mac 系統通通都可以快速申報，以往只有自然人憑證才可驗證身分，沒有自然人憑地的民眾，現在也可以透過健保卡來驗證身分囉！線上申報最大的好處就是不用臨櫃人擠人，符合納稅年齡的趕快一起來跟我做一遍，快速計算你要繳多少稅吧！

哪些人免稅？

未婚：年薪 40.8 萬以下
已婚：夫妻兩人合計年薪 81.6 萬以下
夫妻育有 2 位五歲以下子女：年薪 123.2 萬以下

所得稅線上申報

△ 進入財政部的線上繳稅頁面 ( 文末有鏈結 )，就可以看到離線版及線上版兩種，5/1 ~ 6/30 為申報綜合所得稅期間！使用線上版不管是 Mac 或是 Windows 都能使用，這邊就以線上版來示範！

2020所得稅教學

△ 選擇驗證身分的方式，分別有：健保卡、自然人憑證、電子憑證、戶口名簿四種方式。今年多了「行動身分識別」驗證方式，免自然人憑證，透過手機驗證就可以報稅。教學可以參考：

FidO 台灣行動身分識別

教學文章：FidO 台灣行動身分識別上線，報稅免找讀卡機

2020所得稅線上繳交

△ 這邊小編就用自然人憑證驗證，通過驗證之後系統會檢查運行環境，沒問題的話點擊下方的「系統檢查完畢，前往身分驗證頁面」。

怎麼線上繳稅

△ 接著插入自然人憑證（需自備讀卡機），輸入身分證字號及密碼後，按下執行身分驗證來登入系統。如果你是用最新的行動身分識別，這個步驟只要輸入身分證字號就可以了。

Mac繳稅APP

△ 如果你是今天第一次登入，請點「下載本年度所得、扣除額、稅籍資料」

2019綜合所得稅試算

△ 接著將下方三個選項打勾，並且按下下方的同意。

2020所得稅教學

△ 點擊「使用身分證統一編號為預設密碼」。

2019所得稅申報工具

△ 接這就可以看到自己的基本資料啦！右上角為所得總合、扣除免稅額及今年應繳交的所得稅。

所得稅線上申報教學2020

△ 依照左邊的步驟，依序自己的資料，就可以算出自己今年應該繳多少稅囉！填寫完畢之後，就可以完成線上申報及繳稅，開啟電腦動動手指就可以完成所得稅申報及繳費，比起出門還要方便多啦！重點 Mac、Windows 都可以無痛使用，納稅人們趕快線上看看自己今年要噴多少錢吧 XD

線上繳稅走這裡：https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1

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