人人在家防疫，如何增進人與人之間的連結呢？最近小編發現 Gartic Phone 線上互動工具，老師可以線上經營班級互相聯絡感情、家人間也可以透過這個方法增加互動，它是一款線上畫圖接龍遊戲，玩法是每個人出一道題目，最少必須有 4 位玩家（最多 30 位），簡單來說會是 A 出題 B 畫出，C 看 B 的圖說故事，D 再畫出 C 說的故事，大家都輪流一遍後，系統最後就會將每個人答題的過程秀出來，這是整個遊戲最有趣的地方，不須要 App 透過網頁就能玩，趕快邀請親朋友好友一起玩吧。

首先進入 Gartic Phone 點擊 Visit 來建立遊戲。

點擊標準模式後，按下下方的「邀請」，就可以產生連結邀請朋友來玩。也有其它變型款的模式可以選擇，不過建議先弄懂標準模式後再玩。

此外也可以針對限時、行動順序、輪次或神秘模式進行調整。

按下開始後，每個人都需要出一道題目（文字），當大家都出完題後，就會被隨機分配到一道題，接著就可以開始畫畫啦！

大家都畫完之後，按下開始就可以觀看系統為我們記錄的動畫囉！想看效果的話，下面小編幫大家列出 YouTube 影片。對了，小編有發現這款遊戲也有出 App，不過似乎與網頁版的是不同開發者，最低遊戲人數也不同，我覺得網頁版的體驗會比較好一些，所以就不提供 App 載點給大家下載了，有興趣的朋友可以自己到應用程式商店裡面搜尋。

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