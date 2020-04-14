遠距工作 APP 最近發生了一些爭議，就先不說是哪一款了，要遠距工作、遠距上課的話，還有什麼工具可以用了？今天小編要來跟大家分享的是 Discord 這款 APP，它原本是被用在遊戲語音、討論，但是小編個人認為這款 App 也可以用來遠距工作，而且相當方便，最大的特個就是 Discord 還可以用來進行分組討論，而且無人數上限、免費使用，跟著小編來看看如何使用吧。你也可以參考：Google Hanouts Meet 因應武漢肺炎免費使用，遠距教學、線上會議最高可達 250 人同時在線

可進行分組

我發現市面上可以進行分組的遠距教學、遠距工作 App 不多，不過這卻是必備的功能啊！以遠距工作來說，分組這個功能就可以用來替部門分類，每個分類中各組別進行不同的討論。遠距教學來說，老師可以讓學生進行分組討論，不論是語音、文字通通可以在 Discord 辦到，而且免費功能就很夠用一般使用啦。

嚴格身分、權限管制功能

嚴格的身分管制也是很重要的，有別於 LINE 等其它 App，Discord 可以對群組中的成員，作嚴格的身分控管，像是禁止發言、讓成員禁音、替成員標註身分、暱稱管理、移動成員等，Discord 具有很強的控管功能，不會發生被翻群、秩序混亂等情形。

另外，管理員也可以禁止成員看到其它組的內容，用在分組發表、討論報告等，就可以有效避免遭襲或作弊的情形發生。

螢幕畫面分享

開會、上課一定要有的 PPT 簡報，也可以透過 Discord 內建的 Go Live 功能，來分享給成員。

不只 PPT，任何視窗都可以同步分享，這原本是用在遊戲直播的，所以用來開會、上課當然是綽綽有餘啦。

分享後成員就可以看到螢幕視窗。

如何使用？

下載 Discord 桌面版之後，輸入 Email 及密碼按下認領帳號進行註冊，接著到 Email 中點選驗證按鈕就完成帳號申請啦。

接著載主畫面左編按下「新增一個伺服器」，伺服器的概念就類似一個大群組，舉例來說老師一學期的所有課別，都可以建立不同的伺服器。例如：我是體育老師，這學期有大一籃球、大二籃球、大三籃球、大四籃球，我就都可以新增不同的伺服器。

接著按下建立伺服器。

為伺服器命名，也可以加上大頭貼能夠更好辨識。

建立完成之後，直接把邀請連結貼給同學就可以囉。

邀請連結還可以作進階設定，我目前想到的應用是可以作為出缺席的管控，假設上課時間是 1 小時候，就可以設定邀請連結的有效時間，讓連結在時間內失效，如果沒有準時近來的同學，就算是缺席 ~

建立好伺服器之後，就可以開始建立組別啦，Discord 的概念是分為文字、語音兩種頻道，語音頻道不能打字，文字頻道不能語音。因此老師若要開始上課，可以先建立一個大的文字頻道或語音頻道，等大家都開始進來後，再開始上課。

所有學生都進來後，就可以再新增不同的頻道進行分組，每個組別之間可以設定無法互相觀看等進階功能，而且人數可以是無上限。以上就是 Discord 應用大致上的方式，若有遠距工作、遠距教學需求的話，或許可以試試 Discord 這款免費工具！

下載：

Discord ( Windows 下載 )

Discord ( Mac 下載 )

Discord ( App Store 下載 )

Discord ( Google Play 下載 )