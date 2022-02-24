tilde

團隊需要遠端會議，除了像 Google Meet 這類視訊工具外，還缺少「電子白板」這種工具嗎？最近小編發現 tilde 這款神器中的神器，會議中有時候只有文字溝通常常不太足夠，tilde 線上電子白板有非常多好處，像是隨開即用、團隊協作、完全免費、免登入，還能分享螢幕、YouTube 共同觀賞、共用筆記、協作電子白板、分享連結等強大功能，是小編目前看過功能最強的電子白板，而且不單有白板功能，還兼具情境...

tilde

要發起一個電子白板超簡單，進入 tilde 之後點擊 Create... 按鈕。

tilde

這就是我剛剛開頭提到的情境，tilde 擁有多種情境可以挑選，像是日常談話、週進度談話、一對一談話、演講、團隊會議等，當然 tilde 也有空白電子白板可以用，這邊就看大家的需求選擇。

google互動白板

然後直接把連結複製起來，分享給與會人員，對方就可以一鍵進入囉。目前 tilde 支援的第三方軟體有 Slack，未來還會加入 Google Extension、Outlook 日曆及 Google 日曆。

LINE 電子白板

進入 tilde 的成員可以自訂名稱，讓大家可以辨識即可。

共享白板

小編選的是 1 對 1 談話的模板，像上圖一樣，大家可以拖動自己的名字，到任何一張椅子坐下，然後等你的與會者也坐下後，就可以開始你的活動，有別於空白的電子白板，這樣的設計模擬真的到了談話現場的感覺。

電子白板軟體

tilde 這款模板有內建筆記本，預先將要達成的目標、問題寫在上面，或是啟用電子白板開啟手寫模式，而且所有筆記、白板都支援協作功能，所有參與者都能夠輕鬆編輯。

tilde

下面還有一排工具可以加入，例如：分享連結、便利貼、分享 YouTube 影片等。我覺得一起看影片的功能滿強大的，會議有時候的確需要一起看一些影片做案例分析後，才可以進一步的討論，這些都可以在 tilde 上面輕鬆實現。

電子白板軟體

當然你也可以在裡面視訊會議、語音談話或是分享自己的螢幕，我覺得 tilde 算是一款非常全面的電子白板，就算雙方都沒有安裝視訊會議工具，透過一個連結就能讓大家遠端進行交流，而且完全免費使用，連結放在下面，推薦大家收藏下來，在這個居家防疫的非常時刻或許有一天派的上用場喔。

傳送門：tilde 線上電子白板

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