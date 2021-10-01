現在螢幕錄影錄音工具一卡車，代表需求是有提升的，因為太多人經營影片的工作，螢幕錄影只是很基本很基本的功能，這次限時免費的是 Fast Screen Recorder 螢幕錄影錄音工具，雖然介面是英文版本，不過簡單操作可以快速上手，若剛好缺一款上手的實用螢幕錄影教學工具，趁此可以把這款工具收藏在電腦使用唷！

△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，點選 Next 之後繼續。

△ 之後去信箱收信就可以取得這次的活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後跳出註冊視窗，將剛剛所取得的序號貼上後點選 Register Now 進行註冊。

△ 看到以上畫面代表註冊成功囉！

△ 螢幕錄影的基本都具備，可以全螢幕錄影、區域錄影、加上視訊鏡頭畫面、喇叭錄音與麥克風錄音等等，也能設定錄影的結束時間等等，介面雖然是英文的，但是操作上並不難，相信大家可以很快的上手。

△ 錄音功能也很簡單，現在影片都需要部份配音，這樣的實用功能當然也不能少。

https://fastpctools.com/fast-screen-recorder/

免安裝版：

Fast Screen Recorder 1.0.0.4.7z（GOOGLE下載）

Fast Screen Recorder 1.0.0.4.7z（1DRV下載）

Fast Screen Recorder 1.0.0.4.7z（MEDIAFIRE下載）

Fast Screen Recorder 1.0.0.4.7z（RAPIDGATOR下載）

Fast Screen Recorder 1.0.0.4.7z（MEGA下載）

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