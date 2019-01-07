PDF 是比較正式的檔案格式，因為無法輕易的被修改，不過若是遇到了 ApowerPDF 這款工具，那麼就像 Word 一樣容易被編輯，之前曾經介紹過一款 VivPDF Editor，被我稱為是史上最強的 PDF 編輯器，其實這兩款軟體根本是「同款不同師傅」的軟體，VivPDF Editor 沒有繁體介面，但是 ApowerPDF 有！本文將會與大家看看這款軟體的特色，也會教大家如何取得一年的註冊版授權唷！
活動網頁：https://www.apowersoft.com/give-away?AFFILIATE=6433
△ 進入活動網頁填寫自己的名字與信箱，之後點選 Get for Free。
△ 之後請到信箱去收信，應該會收到信件通知帳號已經升級了，若是沒有收到的話，請先到文末下載軟體使用並註冊帳號，再去活動網頁登入帳號。
△ 我馬上就收到 VIP 帳號延伸使用一年的通知囉！
△ 軟體開啟後會要求你先註冊帳號，點選左下角的登入&註冊。
△ 若是沒有註冊過帳號點選下方的註冊。
△ 註冊時輸入自己的信箱和設定密碼，之後點選註冊。
△ 之後會發信到你所註冊的電子信箱，請開啟信件取得信件中的驗證碼，之後下一步繼續。
△ 註冊成功之後就會看到恭喜的訊息，恭喜你獲得三天的 VIP 權限～沒有看錯，只有三天！三天時間足以讓你體驗完整功能，或是有需求時剛好可以使用。
△ 透過這次活動取的一年 VIP 囉！
△ 開啟軟體後可以編輯既有的 PDF 文件，也能建立新的 PDF，也具備有合併功能。
△ 開啟 PDF 也能當成一般的閱讀器使用，滑鼠移到篇下方的地方，就會出現一些基本功能，像是自動適應畫面寬度、翻頁等等。
△ 目前轉換功能提供了轉換成圖檔，不管是 Bitmap、JPEG、JPEG2000、PNG、GIF 與 TIFF 都是圖檔格式，VivPDF 強大的轉成 Word、Excel、PowerPoint 與 OCR 功能去哪裡了？經過我詢問的答案是暫時被隱藏了，是希望當功能與語系更完整之後才會推出，所以這點是值得期待的！！！不過少了轉成文書格式的功能真的稍嫌可惜，在這裡提供大家一些線上管道：CleverPDF、PDF Candy、iLovePDF 與 Smallpdf。
△ 編輯功能可以直接更改文字內容、加入新的文字、調整文字掃色彩與大小、調整對齊方式、調整文字間距、調整文字行距、調整文字寬度，能調整文字的細節算是很豐富的，此外還能夠加入圖片與連結。
△ 頁面功能能夠插入文件、新增空白頁、刪除頁面、提取單頁、替換、分割、剪裁與旋轉，以類似文書軟體的方式來操作，方便程度頗不錯的。
△ 頁面設計能夠批次加入頁首與頁尾，自己調整字型，還可以分為三個部分調整，也能加入頁面編號或是日期。
△ 添加浮水功能，若是希望能有明確的版權資訊，增加浮水印功能能用文字也能使用圖片，可以調整角度與透明度，設定位置等等，而且能夠即時預覽。
△ 也能夠添加圖片背景，有時候怕報告太無聊的話，加點背景素材或許還不錯，不過也不要太複雜，我的示範是純好看的。
△ 保護功能可以加入檔案密碼的保護，也可以移除安全保護。
△ 保護功能可以加入密碼，限定列印的解析度，設定允許更改的部分等等，基本上這些設定防君子不防小人，因為好像多少都還是可以破解的。
△ 最後是註釋的功能，可以將內容塗上螢光筆、底線、刪除線、選取文字註解、刪除文字註解與便利貼註解功能，用來審核文件的時候頗好用的唷！
△ 註解功能還有筆畫功能，能插入線條、箭頭、圓形、方形、五角形、筆畫等等，不過只有紅色的細線條功能，若是能更改顏色或是粗細會更棒囉！
基本上我覺得 ApowerPDF 功能是頗全面的，在編修功能上真的是我過最豐富的，尤其對於文字可以調整到很多細節，若是要對 PDF 進行修改或是註解的話，是款推薦的好工具。
官方網站：https://www.apowersoft.tw/pdf-editor
免安裝版：
ApowerPDF 3.3.1.7z（MEDIAFIRE下載）
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