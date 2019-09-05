文書檔案的轉換是許多人的需求，尤其 PDF 大家都希望可以轉換成容易編輯的文書格式，也曾經介紹了非常多不同的軟體工具與網頁工具，這次限時免費的是 Icecream PDF Converter Pro 這款 PDF 轉檔工具，支援大家所需要的 PDF 轉 WORD、RTF、ODT、圖片、EPS、HTML 與 WMF 的格式，當然各種文書檔案要轉成 PDF 的檔案類型也很輕鬆，這款工具免費版本只有五頁的轉檔限制，當然要把限時免費的專業版收下，有需要的朋友就來取用吧！

△ 從活動頁面點選 Download Now Icecream PDF Converter Pro 2.86 就可以取得這次活動的壓縮檔案，或是直接到文末下載也可以^^。

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與軟體序號，這款軟體只能用安裝版，所以請大家乖乖安裝囉！安裝檔案文末有提供。

△ 開啟軟體需要先教大家進行註冊步驟，點選右下角的 Settings 。

△ 接著點選 ACTIVATE PRO VERSION 後會跳出序號輸入視窗，填入剛剛所取得的序號，再點選 ACTIVATE 來啟動。

△ 看到以上視窗就代表啟用成功囉！

△ 第一個主要功能是 PDF 檔案轉換成 PDF 的功能，支援批次轉檔的功能，因此將需要轉換的 PDF 檔案加入到列表當中。

△ 加入檔案之後有幾個選項可以調整，Pages 是顯示 PDF 有多少頁面，後方式顯示要轉檔成什麼格式，點選之後就可以切換，支援的格式有 doc、docx、rtf、odt、jpg、png、bmp、tiff、gif、eps、html 與 wmf，若是要將每一頁分開來就勾選後方的 Split。

△ 點選頁數的部分，可以設定要轉換的頁數，調整完成之後就可以開始 CONVERT 轉檔。

若是要其他格式轉 PDF 檔案當然也沒有問題，支援的格式有 jpg、png、bmp、tiff、epub、mobi、fb2、html、htm、doc、docx、xls、xlsx、odt 與 ods，使用方式一樣是將檔案加入檔案列表當中。

後方有個設定圖示，可以重新調整檔案名稱、作者，甚至加上密碼也可以，完成設定之後就 CONVERT 將檔案轉成 PDF 就可以囉！

https://icecreamapps.com/PDF-Converter/

安裝版：

Icecream PDF Converter Pro 2.86.zip（GOOGLE下載）

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