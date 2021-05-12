novaPDF Lite 11

若今天有個網頁、圖片想要存成 PDF 你會怎麼存呢？透過 Office 文件另存成 PDF 可能是大眾比較會想到的辦法，不過有沒有更直接快速的方式？最近小編發現 novaPDF Lite 11 這個 PDF 工具，能夠模擬虛擬印表機，因此不須要透過 Office 文書工具，就能夠在任何支援列印的視窗，透過 novaPDF Lite 11 輸出為 PDF 檔案，這款實用的工具並非免費的，原價要 29.99 美金，目前限時免費能夠取得「終身版序號」，白話文就是現在領序號，就能終身免費用啦，有轉存 PDF 需求的朋友請趕快收下吧。需要將 PDF 轉為文書格式的話，可以透過 PDF to X 萬用工具來快速轉檔。

novaPDF Lite 11

novaPDF Lite 11 限時免費活動頁面，輸入姓名、Email 並勾選同意協議及機器人驗證後，點選 GET FREE KEY 即可取得序號，目前活動未說明什麼時候會結束，請大家趕快領起來。

novaPDF序號

接下來打開 Email 就可以看到序號囉，這次的序號是終身版本，還滿划算的，載點也一併附在 Email 裡面啦，文章後面也有，各位朋友可以先下載並安裝再去領序號。

novaPDF Lite 11

安裝完成打開 novaPDF 11 Activation，點選 Enter Kay 啟用序號。

word快速轉pdf

貼上 Email 裡面的序號，輸入 Email、姓名等資訊後，同意下方協議點選 Activate 啟用序號。

PDF轉檔工具下載

如果你發現序號沒有啟用成功，請確認 Email 與領取序號時輸入為同一組，或是按下 Reactivate now 重新啟用試試看。

docx轉pdf

novaPDF Lite 11 打開後預設可能是英文，你可以在語言處設定為「簡中」，設定完畢後就可以開始體驗 novaPDF Lite 11 帶來便利啦～

png轉pdf

只需點擊幾下，就可以將公司的報告、合約、工作流程、協議、行銷計劃、電子表格、表單、產品清單、價格清單、圖表、電子郵件或其他的文件，透過「novaPDF 虛擬印表機」轉換為 PDF 格式，載點在下方大家趕快先下載起來，並前往領取難得的終身版序號吧。

https://www.novapdf.com/novapdf.html

下載：
novaPDF Lite 11：https://download.novapdf.com/download/setup/novapdf-full.exe

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