限時免費 PDF to Text Converter 1.4 最簡易的 PDF 轉文字工具

限時免費 PDF to Text Converter 1.4 最簡易的 PDF 轉文字工具

PDF 各種工具很多，今天分享的 PDF to Text Converter 最是一款非常輕巧的 PDF 轉文字工具，也是我目前用起來覺得最簡易的一款，只要簡單讀取 PDF 檔案，PDF 內的文字內容就像文就會輸在編輯框之內，可以簡易的自己刪除空行或是調整，之後存檔即可！非常方便而且實用，推薦大家可以收藏這款限時免費的小工具唷！ 活動免安裝版與序號已經替大家打包在文末，請大家自己取用囉！

PDF to Text Converter 最簡易的 PDF 轉文字工具

△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

PDF to Text Converter 最簡易的 PDF 轉文字工具

△ 輸入活動所取得的序號之後點選 OK。

PDF to Text Converter 最簡易的 PDF 轉文字工具

△ 看到以上通知視窗代表順利啟用成功囉！

PDF to Text Converter 最簡易的 PDF 轉文字工具

△ 使用方式非常簡單，Load PDF 檔案後會將文字內容輸出在文字編輯框之內，若是一直 Load PDF 會繼續累加文字內容進去，之後 Save TXT 存檔即可。

https://vovsoft.com/software/pdf-to-text-converter/

免安裝版：
PDF to Text Converter 1.4.7z（GOOGLE下載）
PDF to Text Converter 1.4.7z（1DRV下載）
PDF to Text Converter 1.4.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF to Text Converter 1.4.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF to Text Converter 1.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.55 MB

How To Convert PDF File to TXT File
How To Convert PDF File to TXT File
How To Extract Text from PDF File | Python
How To Extract Text from PDF File | Python
Free PDF to TXT | Convert Files in Seconds
Free PDF to TXT | Convert Files in Seconds
02 Stirling-PDF: Convert PDF to TXTRTF locally
02 Stirling-PDF: Convert PDF to TXTRTF locally
一键分拆txt和pdf文件，告别繁琐操作，提升工作效率！
一键分拆txt和pdf文件，告别繁琐操作，提升工作效率！
2025 年必裝PDF 編輯器| 智慧OCR、編輯、轉檔
2025 年必裝PDF 編輯器| 智慧OCR、編輯、轉檔
2025 PDF 轉文字檔最簡易工具 PDF to Text Converter
哇哇
哇哇
2025-10-02
All Posts

2025 PDF 轉文字檔最簡易工具 PDF to Text Converter 相關文章

參考內容推薦

Convert PDF to TXT text

2024年5月13日 — 介紹終極PDF 到文字轉換器和文字到PDF 轉換器應用程式： *PDF 到文字轉換器：釋放文字擷取的力量* 您是否厭倦了手動轉錄PDF 中的文字？

【2024】年度5款最佳免費中文OCR文字辨識軟體

PDF轉TEXT · PDF轉HTML. 轉換成PDF. Word轉PDF · Excel轉PDF · PPT轉PDF · TEXT轉PDF ... 點擊Recognize Text將文件轉換為可編輯和可搜索的文本。 此過程可能需要較長的 ...

PDF to TEXT Converter

How to Convert PDF to TEXT? Click the &ldquo;Choose Files&rdquo; button to select your PDF files. Click the &ldquo;Convert to TEXT&rdquo; button to start the conversion. When the status change to &ldquo;Done&rdquo; click the &ldquo;Download TEXT&rdquo; bu

Solid Converter 9.1 Build 1057 : 軟體王2024

WYSIWYG 內容擷取 從PDF 檔案轉換選取的文字、表格或影像。在Word、Excel 表格中或影像檔案中建立格式化內容。 Convert PDF to HTML 使用高級檔案重構來轉換PDF t ...

排名前9 的PDF 檔案翻譯工具（包括AI 工具）

2024年3月21日 — 1. UPDF－第一款人工智慧PDF翻譯工具，給您全新的體驗 · 2. Google翻譯 - 最好的免費 PDF 翻譯工具 · 3. Smartcat-線上AI PDF翻譯工具（需註冊） · 4. DeepL ...

PDF 轉文字

PDF 轉文字 - 線上 PDF 轉 txt 轉換器. 將 PDF 轉換為文字. 從 PDF 檔案中提取所有文字，免費將其保存到 txt 檔案。 無需註冊和安裝。 將 PDF 檔案拖放至此處或. 選擇檔案. 評價這個工具 5.0/5 - (3) PDFWind 可以安全地處理您的文件，並在 1 小時內自動將其從我們的伺服器中刪除。 使用此線上服務即表示您同意我們的 使用條款 和 隱私權政策 。 如何線上將 PDF 轉換為文字. 1 選擇並上傳您的 PDF 檔案。 2 點擊開始按鈕開始轉換。 3 點擊下載按

【2024精選】10款最佳的OCR文字辨識軟體推薦

當你需要搜尋PDF檔中的特定文字，或手動把文件翻譯成中文時，有了OCR軟體便能幫助你更快速完成任務，提升工作效率！本文會簡單解釋什麼是OCR，然後不藏私推薦你10款不錯的 ...

2022 年10 款最佳線上PDF 轉文字轉換器

2022年12月15日 — PDF to Text Converter 是一款免費的線上軟體，允許從PDF 文件中擷取文字。它的步驟很簡單，用戶只需要打開該網站，然後點擊“上傳檔案”。點擊上傳檔案之後 ...

11 最佳轉換PDF TXT 工具(2024) [免費下載]

2024年4月18日 — Zamzar PDF to TXT 提供了一個簡單快速的轉換方法PDF 文件轉換為文字格式。這個基於網路的工具提供快速的轉換時間並支援多種文件格式，鞏固了其作為滿足 ...

如何從掃描的PDF 複製文字

2024年1月22日 — 您必須先在UPDF 上開啟掃描的PDF，然後繼續從右側欄中選擇「使用OCR 識別文字」工具。彈出式選單後，在文件類型中選擇“可搜尋PDF”選項。 免費下載.