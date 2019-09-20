PDF 轉檔工具越來越普遍，代表真的很多人有需求，這次限時免費的是 UniPDF Pro Expert 轉檔工具，這款工具相較於強大的 PDF 轉檔工具來說比較陽春，他具備將 PDF 文件轉檔成 RTF 或 DOC 的文書檔案格式，還能轉成圖片、文字檔案與網頁，功能雖然簡單不過很實在，有轉檔需求的朋友還是收下的，限時免費錯過就沒囉～

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD UNIPDF PRO EXPERT NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的註冊。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選註冊啟動，啟動成功會有通知的小視窗。

△ PDF 文件轉檔很簡單，將檔案拖曳到軟體視窗之內，之後在右側選擇輸出格式，支援有文檔、圖片、文件與網頁四種格式，在「選中頁」這個欄位可以更改要輸出的頁數，不用整個文件都轉檔唷！設定好之後點選右下角的轉換，就會開始轉檔囉！

△ 然後輕輕鬆鬆就轉檔成功，真的是快速簡單又方便的小小 PDF 轉檔工具。

https://unipdf.com/

安裝版：

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe（SHAREWAREONSALE下載）

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe（GOOGLE下載）

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe（1DRV下載）

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe（MEDIAFIRE下載）

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe（RAPIDGATOR下載）

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