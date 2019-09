PDF 轉檔工具越來越普遍,代表真的很多人有需求,這次限時免費的是 UniPDF Pro Expert 轉檔工具,這款工具相較於強大的 PDF 轉檔工具來說比較陽春,他具備將 PDF 文件轉檔成 RTF 或 DOC 的文書檔案格式,還能轉成圖片、文字檔案與網頁,功能雖然簡單不過很實在,有轉檔需求的朋友還是收下的,限時免費錯過就沒囉~

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD UNIPDF PRO EXPERT NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的註冊。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選註冊啟動,啟動成功會有通知的小視窗。

△ PDF 文件轉檔很簡單,將檔案拖曳到軟體視窗之內,之後在右側選擇輸出格式,支援有文檔、圖片、文件與網頁四種格式,在「選中頁」這個欄位可以更改要輸出的頁數,不用整個文件都轉檔唷!設定好之後點選右下角的轉換,就會開始轉檔囉!

△ 然後輕輕鬆鬆就轉檔成功,真的是快速簡單又方便的小小 PDF 轉檔工具。

https://unipdf.com/

安裝版:

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe(SHAREWAREONSALE下載)

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe(GOOGLE下載)

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe(1DRV下載)

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe(MEDIAFIRE下載)

UniPDF Pro Expert 1.3.1.exe(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:4.55 MB