【限時免費】Soda PDF 這才叫專業的 PDF 工具，編輯轉檔通通搞定

2017-12-30 08:14:17 哇哇
SodaPDF PDF編輯轉檔 License

Soda PDF 真的是我遇過最專業的 PDF 工具，介面上完全類似於大家所熟悉的 Office，真的讓我以為 Office 推出了 PDF 工具，編輯功能相當豐富，而且還具備 PDF 轉檔功能，支援轉換成常見的 Word、PowerPoint、Excel、Image、HTML、TXT、RTF 等檔案格式，並且支援批次轉檔功能，而且還具備有線上版本，我覺得唯一可惜之處就是沒有繁體中文版本，深深覺得好可惜啊！這次限時免費活動取得的 Soda PDF Home 家用版本，一年費用為 48 美金，可以讓你用一年唷！

限時免費：http://www.videoconverterfactory.com/christmas/indextwhk.html?tw

△ 從活動頁面中找到 Soda PDF ANYWHERE限免 後點選下方「獲取限免版」，之後會下載一個壓縮檔，裡面有一個 Word 文件，打開就可以看到軟體下載點，從軟體開啟後進行帳號註冊，就能取得一年的免費授權，必須在 2018/01/05 前啟用。
軟體特色：
  • 將 Word、Excel、PPT、html & 300+格式的檔案轉換成 PDF
  • 將 PDF 轉換成Word、Excel、html、txt & image 檔
  • 編輯文字和圖像
  • 100% 兼容所有的 PDF 檔案
  • 多種觀看模式（3D、zoom、rotate、全景、單一、連續）
  • 從程式設計或範本中開始創建 PDF 檔
  • 隨著整合線上服務，保存在雲端中的文件可從任何設備任何地方皆能取得檔案。
  • 現在可轉換您的 PDF 為 PowerPoint以 及其他格式的文件。
  • 充分利用您的編輯模組！輕鬆取代頁面和截取圖像。
  • 插入頁首和頁尾，以及浮水印在您的文件中！
  • 在預覽拖放頁面重新排序您的文件。

SodaPDF PDF編輯轉檔 License

△ Soda PDF 軟體為安裝版，安裝後會跳出註冊軟體的視窗，請依照步驟來註冊，註冊後就能取得一年授權。

SodaPDF PDF編輯轉檔 License

△ 註冊完成要認證信箱帳號，請去收信吧！

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△ 從信件當中點選 VERIFY MY ACCOUNT。

SodaPDF PDF編輯轉檔 License

△ 啟用完成看到的畫面。

SodaPDF PDF編輯轉檔 License

△ 軟體當中也可以看到使用 Soda PDF Home 的提示通知。

SodaPDF PDF編輯轉檔 License

△ Soda PDF 介面超級像 Office 啊！這不是 Office 什麼才是 Office 啊！仿真度應該有 100% 吧！

SodaPDF PDF編輯轉檔 License

△ 將 PDF 從無到有的創見，坦白說我還真的沒有這樣製作過 PDF 檔案。

SodaPDF PDF編輯轉檔 License
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△ 所有功能列表提供給大家看看，從功能當中大家就可以知道有多少功能，坦白說我實在無法一一說明，但是這些選單足以證明這款軟體的專業，在編輯功能上很強大，甚至具備 PDF 轉檔功能，對於 PDF 文件很有需求的朋友們，試試看！

https://www.sodapdf.com/

安裝版：
Soda PDF Desktop Installer.exe（活動下載）
Soda PDF Desktop Installer.exe（MediaFire下載）
Soda PDF Desktop Installer.exe（Rapidgator下載）
Soda PDF Desktop Installer.exe（ZippyShare下載）
Soda PDF Desktop Installer.exe（YunFile下載）
檔案大小：9.26 MB

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