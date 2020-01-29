圖片批次轉檔的工具相當多款，當然功能上也會有些許的差異，常常有人會問說哪一套比較好用？我是覺得只要用的習慣、用的上手就是好軟體，只要功能上符合需求即可，所以不能忽視每一款軟體的可用性。XnConvert XnView看圖軟體 內的轉檔工具，將批次處理圖片的功能獨立出來，就算平常不是使用 XnView 瀏覽圖片，一樣可以使用這款批次處理工具，而且畫面上還比 XnView 內建的好用許多。

圖片的動作可以使用累加的方式，一層一層的疊上去，就看自己想要附加那些動作，像是邊框的處理就可以一直增加畫布大小來處理，優勢在於設定的彈性很高，若是善用這款軟體可以達到很多效果，不管是特效上的特效等等，其他軟體可能就需要經過轉檔再轉檔，XnConvert就可以一次搞定，而且可以將這些動作儲存成設定檔，方便下次直接存取。

可以加入的動作如上圖，每一個項目都還有一些細項的設定，調整完成之後可以在右方直接預覽，建議在調整時可以將視窗最大化，也比較容易查看圖片變化的細節；每一種功能都試試看之後，之後就會比較熟悉該如何應用囉！

http://www.xnconvert.com/

32bit 免安裝版：
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