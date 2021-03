文書檔案如何轉檔成 PDF 檔案?坦白說透過列印功能就可以,不過若是有很多檔案的話,一個一個處理就太慢了!這時候可以透過 PDF Forte Pro 這款 PDF 轉檔工具,支援 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF、圖片轉 PDF、Word 轉 Epub、PSD 轉 PDF 與 DWG 轉 PDF,若你的電腦沒有安裝文書工具、PhotoShop 與 AutoCad 的話,也可以很方便的透過 PDF Forte Pro 來轉檔,更方便的就是具備批次轉 PDF 的功能,請大家要收下實用的這款工具唷!

△ 進入活動頁面後點選 GET IT FOR FREE。

△ 之後點選 0 元的 PDF Forte Pro 繼續。

△ 接著完成 0 元的結帳程序,應該就會寄信到你的信箱當中。

△ 信件中有軟體下載連結與這次的活動序號,免安裝版可以直接到文末下載,序號大家請自己取得唷!

△ 開啟軟體後從 Register > Activate 進行軟體啟動。

△ 貼上剛剛所取得的活動序號,之後點選 Register。

△ 沒意外的應該就可以看到註冊成功的通知視窗囉!

△ PDF Forte Pro 軟體使用相當簡單,將要轉檔的檔案拖曳到軟體視窗中即可,支援 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF、圖片轉 PDF、Word 轉 Epub、PSD 轉 PDF 與 DWG 轉 PDF,大家自己動手試試看吧!

https://www.pdfconverters.net/

免安裝版:

PDF Forte Pro 3.3.2.7z(GOOGLE下載)

PDF Forte Pro 3.3.2.7z(1DRV下載)

PDF Forte Pro 3.3.2.7z(MEDIAFIRE下載)

PDF Forte Pro 3.3.2.7z(RAPIDGATOR下載)

PDF Forte Pro 3.3.2.7z(MEGA下載)

檔案大小:31.69 MB