PDF Forte Pro 文書檔案如何匯出成 PDF 檔案

文書檔案如何轉檔成 PDF 檔案？坦白說透過列印功能就可以，不過若是有很多檔案的話，一個一個處理就太慢了！這時候可以透過 PDF Forte Pro 這款 PDF 轉檔工具，支援 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF、圖片轉 PDF、Word 轉 Epub、PSD 轉 PDF 與 DWG 轉 PDF，若你的電腦沒有安裝文書工具、PhotoShop 與 AutoCad 的話，也可以很方便的透過 PDF Forte Pro 來轉檔，更方便的就是具備批次轉 PDF 的功能，請大家要收下實用的這款工具唷！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/pdf-forte-pro/

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△ 進入活動頁面後點選 GET IT FOR FREE。

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△ 之後點選 0 元的 PDF Forte Pro 繼續。

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△ 接著完成 0 元的結帳程序，應該就會寄信到你的信箱當中。

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△ 信件中有軟體下載連結與這次的活動序號，免安裝版可以直接到文末下載，序號大家請自己取得唷！

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△ 開啟軟體後從 Register > Activate 進行軟體啟動。

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△ 貼上剛剛所取得的活動序號，之後點選 Register。

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△ 沒意外的應該就可以看到註冊成功的通知視窗囉！

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△ PDF Forte Pro 軟體使用相當簡單，將要轉檔的檔案拖曳到軟體視窗中即可，支援 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF、圖片轉 PDF、Word 轉 Epub、PSD 轉 PDF 與 DWG 轉 PDF，大家自己動手試試看吧！

https://www.pdfconverters.net/

免安裝版：
PDF Forte Pro 3.3.2.7z（GOOGLE下載）
PDF Forte Pro 3.3.2.7z（1DRV下載）
PDF Forte Pro 3.3.2.7z（MEDIAFIRE下載）
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PDF Forte Pro 3.3.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：31.69 MB

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