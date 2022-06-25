EPIC 本周釋出超逼真的《汽車修理工模擬器2018》遊戲，即刻領取便可開創你的修車服務帝國！

本周 EPIC Games 釋出好評的《汽車修理工模擬器2018》遊戲，從即日起至 2022 年 06 月 30 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$289 元高度寫實的《汽車修理工模擬器2018》模擬遊戲，在遊戲中你可以建立並拓展你的修車服務帝國，享受令人讚嘆的車輛精緻細節，並透過在全新的 Barn Find 模組和 Junkyard 模組，在遊戲中把老車翻新販售獲得滿滿的成就感！對改造車子模擬遊戲有興趣的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動吧！

《汽車修理工模擬器2018》遊戲介紹

EPIC 本周釋出超逼真的《汽車修理工模擬器2018》遊戲，即刻領取便可開創你的修車服務帝國！

《汽車修理工模擬器2018》是由波蘭 Red Dot Games 工作室所開發的超逼真汽車改造模擬遊戲，細緻描繪了汽車所有修理與改造的工作，挑戰玩家修理、塗裝、微調和駕駛車輛的能力。

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在這款充滿細節且高度寫實的模擬遊戲中，你可以慢慢建立並拓展你的修車服務帝國，享受令人讚嘆的車輛細節，這一切都以新穎而寫實的畫面呈現，遊戲包含四十種以上車輛、十種以上工具，以及更多選項和超過一千種零件，對修車改造又興趣的朋友，是時候捲起袖子，開始動工啦！

EPIC 本周釋出超逼真的《汽車修理工模擬器2018》遊戲，即刻領取便可開創你的修車服務帝國！

遊戲特色：

  • 照片般的寫實畫面
  • 超過四十種車輛讓你親自動手發揮
  • 超過十種工具幫助你處理車輛
  • 超過一千種零件等著你
  • 完成隨機生成的工作任務
  • 無止盡的遊戲玩法
  • Barn Find：在倉庫中搜尋棄置車輛，一定要去看看
  • 進階升級系統（隨著等級增加，並將點數使用在升級物品上）
  • 使用路徑測試 (Path Test) 檢驗車子的懸吊系統
  • 使用測試追蹤 (Test Track) 檢測車輛狀態
  • 使用速度追蹤 (Race Track) 測試車輛性能
  • 在車輛拍賣會 (Car Auction) 上擊敗其他競標者
  • Junkyard，拾取零件和破舊老車
遊戲領取步驟

《汽車修理工模擬器2018》遊戲領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/car-mechanic-simulator-2018

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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