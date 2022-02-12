EPIC 本周推出好玩的《風暴擱淺》動作冒險限免遊戲！現在領取讓你現省NT$318元！

本周 EPIC Games 推出好玩的《風暴擱淺》野外求生動作冒險遊戲，從即日起至 2022 年 02 月 18 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得原價 NT$318 元的《風暴擱淺》野外求生動作冒險遊戲，讓你在遊戲中，獨自一人擱淺在不為人知的島上，你必須在島上探索、適應環境，並在陸地與危險重重的海洋間找到方向，存活下來，對於喜愛野外求生冒險遊戲類型的朋友，千萬別錯過本周 EPIC 的限免活動喔！

《風暴擱淺》遊戲介紹

EPIC 本周推出好玩的《風暴擱淺》動作冒險限免遊戲！現在領取讓你現省NT$318元！

在《風暴擱淺》遊戲中，你因船隻失事，使你獨自一人擱淺在不為人知的島上，你得在此探索、適應環境，並在陸地與危險重重的海洋間找到方向，存活下來。作為卡拉族的一員，你是一名戰士，並在海上遭逢暴風雨後遇難，遠離自己的部族。你被洶湧的海浪沖出了船，擱淺在稱作禁忌之島，一處神秘天堂的岸邊。

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你沒有船，沒有食物或工具，唯有堅強的求生意志與技能，前去挖掘美麗島嶼上的豐富資源。製造工具和武器，藉著打獵自保，對抗週遭充滿野性又迷人的生物。深入探險更多島嶼，探勘散落每座島上的遺跡，尋覓埋藏已久的祕密，洞見未來。揭開其中謎團，或許不只能找到回家的路，還有更多意外收穫。

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遊戲特色

  • 踏上一個人的旅程，探索詩情畫意的禁忌之島，並了解島嶼的歷史；每座島上都有指向謎團的關鍵線索，甚至可能會有意外發現。
  • 向地平線前進、在島嶼間行進，見識每座島上自成一格的多樣生態、景觀與需要克服的挑戰。
  • 探查島上原始地貌，尋找可用資源，製造各種工具與武器，獵捕野生動物並升級船隻。隨之資源減少，揚帆離去無可避免。
  • 你的船隻是這趟旅程中最重要的夥伴，請精心建造自製船隻，好戰勝險惡叢生的水域，前往下一座島。在船隻設計上下點功夫，才能戰勝狂風怪浪，還有索命的海中生物。

遊戲領取步驟

《風暴擱淺》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/windbound

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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