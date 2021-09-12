Epic 佛心推出遊戲大作《仁王: The Complete Edition》限免活動！現在領取現省 $1,490 元！

EPIC Games 這次不演直接殺出銷售百萬套的《仁王: The Complete Edition》限免 RPG 遊戲大作，從即日起至 2021 年 9 月 16 日 晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取要價 NT$1,490 的《仁王: The Complete Edition》戰國動作 RPG 遊戲大作，讓你在妖怪們四處蠢動的日本戰國時代，操控金髮碧眼武士「威廉」與各大妖怪對戰！喜愛這種充滿的緊張感武士與怪物對決遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《仁王: The Complete Edition》遊戲介紹

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《仁王: The Complete Edition》是一款黑暗風格的戰國動作 RPG 遊戲，讓你在妖怪四處蠢動的幽玄日本戰國時代，操控以史實人物「三浦按針」為藍本創造出金髮碧眼武士「威廉」，與日本各大神極災害怪物進行對戰。

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遊戲中除了以戰國時代末期的史實為基礎，也有著許多實際存在的戰國武將登場，故事原創又深奧札實，也能夠提供充分的緊張感與極高的成就感，足以稱之為「戰國殊死遊戲」的作品。

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《仁王: The Complete Edition》除了本篇的「九州篇」～「近江篇」外，還完整收錄了有料下載内容第1彈「東北之龍」、第2彈「義之後繼者」與第3彈「元和偃武」等三大DLC遊戲內容，現在趕緊拿起你的武士刀與怪物搏命吧！

遊戲領取步驟

《仁王: The Complete Edition》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/nioh-the-complete-edition

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首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就能開始遊玩囉！

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