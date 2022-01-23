EPIC 官網本周推出好玩又有點恐怖的《Relicta》解謎遊戲！即日起至 2022 年 01 月 28 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$451 的《Relicta》第一人稱解謎遊戲，讓你獨自一人身處月球深處，發揮你的創造力與想像力，結合磁力和重力才來解決物理謎題，讓你在月球隕石坑永恆的黑暗中，找出改變人類命運的秘密，你準備好面對研究的最終結果了嗎？對於喜歡動腦解謎遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Relicta》遊戲介紹

《Relicta》是一款以物理學為基礎的第一人稱解謎遊戲，您需要發揮創造力，結合磁力和重力才能解開茜德拉基地的秘密。

您將在遊戲中扮演一流的物理學家，受困於一座陰森的廢棄月球基地。在地表形成的神秘隕石坑中尋找出路，通過將重力和磁力按自己的意願彎曲來解決物理謎題。

您會向前直沖，試圖抵達安全地帶，還是要花時間收集線索，並解開 22 世紀軌道的陰謀，在月球隕石坑永恆的黑暗中，埋藏著一個可能奪走您女兒生命，或者是會永遠改變人類命運的秘密，您準備好面對研究的最終後果了嗎？

遊戲領取步驟

《Relicta》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/relicta





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！