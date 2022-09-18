本周 EPIC Games 推出擁有 4.5 星級評價的《北方之靈》第三人稱動作冒險遊戲，從即日起至 2022 年 09 月 22 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$289 元的《北方之靈》動作冒險遊戲，遊戲世界精美景觀全取自冰島，而在遊戲中你扮演一隻普通的紅色狐狸，並與一隻雌性靈狐一起闖蕩世界，尋找失落的夥伴！喜歡這種有冒險味道遊戲的朋友，感緊把握這次 EPIC 的限免活動吧！

《北方之靈》遊戲介紹

《北方之靈》是一款第三人稱冒險遊戲，由獨立遊戲工作室 Infuse Studio 所開發，在遊戲中玩家將扮演一隻普通的紅狐狸來進行冒險。

其遊戲世界靈感來自風景壯麗的冰島，故事將圍繞在北極光的守護者「雌性狐狸」上。遊戲的獨特之處在於它沒有對話和敘述。

玩家必須讓紅狐呼吸周圍的環境，以解決各種謎題和推測失落的古代文明的意義，而當玩家越過高山和被渲染成紅色天空時，玩家會發現更多關於夥伴的蹤跡，現在就讓我們踏上精彩的冒險旅程吧！

遊戲領取步驟

《北方之靈》遊戲領取位置：點我前往





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！