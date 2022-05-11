EPIC Games 本周推出超夯的《殖民火星》卡牌桌遊電腦版，從即日起至 2022 年 05 月 12 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$289 元《殖民火星》燒腦的卡牌桌遊遊戲，在遊戲中你的高科技公司正試圖在火星上佔領資源，與其它各大企業相互競爭，透過卡牌來在地圖上放置你的城市和綠地，看誰佔領的資源越多便可贏得最後勝利！喜歡這種需要動腦的桌遊電腦版遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動喔！

《殖民火星》遊戲介紹

《殖民火星》遊戲是以開發資源為核心，玩家扮演受政府支助的大企業，來到火星進行開發工作，

這個遊戲玩法全部都是靠卡牌來驅動，遊戲中共有海洋、氧氣、溫度要改造，在這三個遊戲目標都達到後，遊戲就會在那一輪結束，並開始算分看誰贏得遊戲。

在遊戲中你會與其他玩家一起建造資源，有種半合做的共榮感，而遊戲中共有 400 多種卡牌，可讓你無限構想你的策略，非常推薦桌遊遊戲經驗不多的人來遊玩喔！

遊戲領取步驟

《殖民火星》領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/terraforming-mars-18c3ad





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！