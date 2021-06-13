端午連假被困在家中不能外出嗎？那麼就在家打場遊戲釋放壓力吧！本周 EPIC Games 釋出了極度好評的限免遊戲大作《Control》，從即日起至 2021 年 6 月 17 日 晚上 11 點前只要前往 EPIC Games 平台，便可輕鬆獲取原價 NT$988 的《Control》第三人稱動作冒險遊戲，讓你在遊戲中操控超能力，以及自由調整的射擊方式與互動式環境，在深不可測又變幻莫測的世界中殺出一條生路，對於喜愛第三人稱動作冒險遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Control》遊戲介紹

《Control》是由遊戲開發商 Remedy Entertainment 打造的第三人稱超自然動作冒險遊戲，將考驗你如何搭配運用超自然技能、可自由改造的武器裝備，以及可互動環境，而你必須在深不可測又變幻莫測的世界中殺出一條生路。

在遊戲中，你飾演一位名叫潔西的女生，在巨大的亙古之屋中尋找弟弟的下落，途中會出現大量需要解決的敵人與機關，玩家可以善用基本的跑、跳、射擊，以及超能力的衝刺、浮空、舉起並投擲環境物件來處理關卡中的各種障礙，在遊戲過程中還可以根據完成的任務目標，獲得升級角色能力與武器能力，以更好的應付關卡中愈加艱鉅的狀況。

在《Control》遊戲世界中有著獨特的背景故事，而你所扮演的女主角潔西，會在旅程中遇見強大的戰友們，潔西將與強大的戰友們一同並肩作戰，揭發詭譎的實驗與不為人知的秘密。喜愛這種刺激第三人稱動作冒險遊戲的朋友，趕緊領取遊戲，並享受遊戲給你的戰鬥以及視覺震撼吧！

遊戲領取步驟教學

《Control》領取位置：點我前往

首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著就看玩家要選哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！