倍思 Baseus 100W GAN2PRO 4port USB PD QC 充電器 氮化鎵 65W ,Baseus倍思 Type-C數顯快充傳輸線 100W

自從買了小米筆記本 Pro 15 之後（沒寫開箱）100W 的快速充電成為了基本配備，因為我有不同的工作地點，不喜歡把充電器帶著跑來跑去，原本的 65W 的充電器雖然足以充筆電了，不過速度不夠快感覺就是可惜了，因此必須備足第二組 100W 充電器，這次入手了 Baseus 倍思 100W GAN2PRO PD QC 充電器之外，也還購入了 Baseus 倍思 100W Type-C 數顯快充傳輸線，數據顯示有什麼好處呢？就是確保充電速率有達到需求，簡單來看看開箱吧！

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現在大多設備都支援了快充，當所有裝置一起充電還想要快速充電的話，100W 的快充電器才是足夠的！

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Baseus 倍思 GaN2 Pro 100W 氮化鎵快充充電器有兩個 Type-C 的 USB 以及兩個一般的 USB 連接埠。

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盒裝後面有清楚說明每個 USB 都在充電時能輸出的瓦數，若是使用兩個 Type-C 的話會是 65W+30W，若是兩個 Type-C 搭上一個 USB 會是 60W+20W+18W，若全部使用的話會是 60W+20W+15W，只是我這時候才發現他並沒有寫若是單一 Type-C 的時候是否能到 100W，頓時突然覺得自己買錯產品了，因為我就是要比電的 100W 快充啊！

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接下來看看 Baseus 倍思 100W Type-C 數顯快充傳輸線，為什麼需要數據顯示呢？基本上就是滿足自己的好奇心，當裝置充電時真的有達到快充的標準嗎？有數據顯示當然更清楚。

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材質是鋅合金+尼龍編織線，若是家裡有養寵物的話，尼龍編織線感覺比較耐用，也比較耐咬啊！

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簡單來實測一下手機的快速充電，基本上快充的速度會在 20W 以上，小米 11 Ultra 也能夠進入 Tubro 的充電狀態。兩個 Type-C 同時使用時也能具備快充的能耐。

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接下來關心我最在意的筆電充電效率，若是單用一個 Type-C 的話，目前實際最高會到 88W 的速度，筆電電量剩下不到 20% 的時候，只需要 67 分鐘就可充滿，若同時使用兩個 Type-C 的時候，還有 60W 的充電效率，如同規格上所寫的，基本上很足夠使用囉！

開箱 Baseus 倍思 GaN2 Pro 100W 氮化鎵快充充電器 、100W Type-C 數顯快充傳輸線 相關文章

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