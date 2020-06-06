怎麼突然開箱了籃球鞋呢？坦白說現在運動頻率高，不管是籃球或是球鞋大概三個月就要汰換，如果依照這種頻率來看，每年可以開箱四雙球鞋，那就不妨做個紀錄吧！這次購入的 PG 4 EP 籃球鞋，PG 就是現在當下在快艇隊與 Kawhi Leonard 報隊雙巨頭的 Paul George，先來看看 Nike 的官方介紹：Paul George 是少見命中率極高的神射手，也是教練眼中的理想防禦球員。PG 4 EP 專為像他這樣場場戮力拼搏的全能型球員而設計，引進順應足形的全新輕量靈敏緩震系統，全面啟動助攻機制。

因為大概三個月就要替換一雙球鞋，所以我目標的價位大概在 3000 多元左右的球鞋，其實我也很想買 Air Jordon 或是 Lebron 的球鞋，不過 5000、6000 元的金額實在是花不下手，其實 3000 多元買籃球鞋算是已經很便宜了，當然還是會有更便宜的選擇，不過還是要選擇自己喜歡的外觀啊！

PG 4 EP 的外觀坦白說在鞋架上其實並不搶眼，應該說就是很普通，不過實際上他有超級多種配色，甚至在 Nike 網站上也可以自訂配色！雖然我小小在意外觀，不過坦白說實用耐穿更重要，所以我還是比較看重舒適度，其實我的腳應該穿 10.5 號的球鞋，不過太合腳打球很痛苦，我上一雙穿到 11.5 號也大概經歷了一個月的腳痛期間才磨合。總之球鞋還是現場穿會比較準確，因為每雙鞋都不一樣，包覆也都不一樣，不過現場買就是會比網路貴，我在百貨公司買 3420 元，後來在網路上看到只要 2660 元，坦白說好想哭唷～以後真的鞋子快不能時就要先去現場試穿，之後再到網路上買才對。

PG 4 EP 從側邊看真的有點普通，不過從上面看似乎還可以接受啦～其實我一開始網狀設計會不會比較不耐衝擊，不過那也只是外層的設計，沒有那麼不耐的。

環形抓地紋路，實現多向性止滑與抓地效果，看介紹也說是比較耐磨的，三個月後見真章囉！

半透明的雙網布拉鍊外層，緊束在鞋帶上，帶來支撐包覆與卓越透氣度。

坦白說我喜歡有拉鍊的設計，這樣鞋帶就比較不會掉！

低筒鞋領和全襪式結構，搭配內部織帶系統，著感舒適，穩固貼合且方便穿脫。





鞋頭左側有「Trece」字樣，右側有「Young」字樣

全掌式 Air 氣墊，由 Nike Air 氣墊組成的極致輕量鞋床，一路沿伸至鞋底，打造出近乎零落差的瞬間靈敏腳感，我之前的鞋款好像都沒有氣墊，腳跟在打球後會比較痛，有氣墊好像有改善一點。

簡單開箱就這樣～我只能說目前穿著打球第三天，舒適度還不錯，有興趣的朋友可以參考參考囉！

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