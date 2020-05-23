全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

買冷氣要去哪裡買？為了快速與方便，這次直接找上讓人印相深刻的全國電子，真的有「揪感心」嗎？本篇文章將會與大家實測分享。其實我的工作室一直沒有安裝冷氣，也在網路上看了許久，對於品牌也猶豫不決，對於安裝費也是不明白，甚至網路購物還有很多福利品等等，總之就是一直處於觀望狀態；不過五月初第一個周末實在有夠熱，晚上坐在沙發上的熱氣讓我把之前的猶豫都拋在腦後，隔天一早直接去全國電子門市報到，關於冷氣的問題直接問就好，而且我覺得大間的全國電子應該會比小間的電器行更有保障，日後有問題保固應該也會比較方便，據說店員說網路購買冷氣售後服務比較麻煩，這我也不知道是真是假，我就姑且相信吧！

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

看了「揪感心」的廣告那麼多年，坦白說對於我上一次進去全國電子買東西都不知道是幾年前了，不過我竟然還有會員 XD！這次購買到安裝的速度算快的，禮拜一到門市購買，禮拜四就到府安裝，我只能說當你感到熱的時候，大家也都感受到熱了，尤其已經到夏天了，冷氣的安裝需求提高，購買冷氣動作慢的話，可能就要等到一個禮拜才有得安裝，我這次只等三天算是我決心買冷氣相當果斷！全國電子的「揪感心」就是安裝冷氣時會幫你的家具做防塵的保護，師父打量了現場環境之後，之後馬上就開始對會造成粉塵的地方開始做保護措施。

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

他們這一綑防塵膠帶複合式塑膠袋太神奇了～其實他就是類似一綑膠帶那樣，然後就黏在家具上方的牆面，黏好之後就把下面的塑膠袋把他展開，很快速就可以把家具保護好。

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

安裝冷氣要走銅管，有些也會需要鑽孔，其實灰塵是真的難以避免的，若家裡的東西很多的話，建議還是自己收一下比較好，雖然說全國電子會幫你做防塵保護，不過有些家具還是需要挪動位子，總之大家還是要做好要清掃的心理準備，灰塵是會飄的～不是通通都會直直往下墜，能保護的範圍是有限的。

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

買冷氣時全國電子會先到居家幫你看看嗎？師父跟我回答說「有些會」「有些不會」，我購買時就沒有到我家來查看，我只告知了我每個空間的大小，門市人員用經驗來跟我評估，坦白說我一台是買小了，但是也是可以用，我也懶得再去換就是了！我工作是只有簡易裝潢，當初就沒有想要包線路等等，所以這個就不太用事前來評估；不過若是你家是需要裝潢的，那麼全國電子可能就必須實際到你家走一趟看看情況，然後安裝銅管會在裝潢之前完成，這樣銅管才可以藏在裝潢裡面，等裝潢到收尾階段時才來安裝冷氣主機唷！

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

安裝冷氣當下要注意什麼呢？坦白說最重要的就是「鄰居」，因為施工會有聲音，所有銅管鎖在牆面上都會造成牆壁的共鳴，若你住的地方是社區型的住宅，一定要先搞清楚在社區內是否有施工的規範，看是否有哪些時段是禁止施工的？譬如說我這裡的社區中午 12 點到下午 2 點是不能施工的，然後有聲音的施工只能到下午 4 點，然後師傅跟我約下午 1 點，其實師傅就必須在 2-4 點兩個小時內把有聲音的作業都完工，坦白說若是安裝三台冷氣的話，那是很有難度的！

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

有聲音的作業會有哪些？銅管釘在牆壁上、室內機的掛板安裝與室外機的鐵架，若你的房子沒有留對外的冷氣孔，那麼就會有牆壁鑽孔作業。「擾鄰的聲音」相比「灰塵」來說，前者才是真正讓人頭痛的，畢竟不是所有有聲音的作業都可以集中在短時間完成的，我這次安裝三台冷氣加上走線，師傅估計大概要五六個小時，實際上當天馬不停蹄的花了七個半小時才完成，所以真的要跟師傅約上午就開始施工才對，因為就我社區的規範來說，下午只有 2 點到 4 點能發出施工聲音，真的時間相當緊繃，當然也無法在時間內完成，然後四點一到馬上就有住戶來抗議，那種壓力很大啊！坦白說只能有聲施工下午四點實在太早了，我個人覺得到六點比較合理，不過新的社區總是會有年輕家庭，還會有嬰幼兒的家庭，真的吵到睡覺都不能，若是無法當日完工的話，師傅費用是否另外計算我就不知道囉～

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

我當天從下午一點安裝到晚上八點半，除了落塵和聲音的問題要注意之外，坦白說我也超無聊的，坦白說玩手機一兩個小時差不多就到極限了，我還要在現場全程陪伴，然後電視又被遮起來了，真的就是一直玩手機玩到打瞌睡，看著師傅們流著汗水，好像睡著也很不好意思，坦白說陪伴整天安裝也很累啊！

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

粉塵是無所不在的，只要牆壁有鑽孔等等，雖然家具有落塵的保護，其實家裡還是需要打掃的，我透過探照燈看到灰塵飄逸的時候，心都涼了～

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

「揪感心」除了有落塵的保護之外，其實最後也是會幫忙打掃的，至少地面與各種表面的灰塵會幫忙清掃，其實也有問說是否要用吸塵器，不過那天實在安裝到太晚了，我想說就算了，畢竟也超過晚餐時間一陣子了，還是要讓師傅們早點休息的！最後我自己也花費不少時間打掃，幾乎所有的平面都要擦過，地上用掃把掃過還是沙沙的，還出動了掃地機、拖地機通通來幫忙，掃地機大概掃了兩天，我才覺得地面是比較乾淨的！

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

最後簡單看一下冷氣安裝後的狀態，哈哈～～我原本就是沒有想要包管線的，其實師傅算是用得很整齊了，不過事後我該怎麼美化就得自己在動動腦了～

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

在銅管的走線、室內機的安裝位置師傅也給了很多建議，基本上還是有在幫我省銅管的長度，每台冷氣有包含 5 米的銅管長度，三台冷氣可以累加成 15 米嗎？門市人員跟我說是不能的，不過師傅到場時說若是同樣粗細的銅管是可以的，總之我後來細的銅管增加了 16 米，1 米的價格是 400 元，總共就多了 6400 元的銅管費用，若是粗的銅管價格會不同唷！然後室外機三個白鐵架，一個 1000 元總共是 3000 元，所以這次安裝費就要準備現金 9600 元，加上冷氣買了 85K，總共花費就快要 100K 了！

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

上圖這台冷氣，師傅安裝時就幫我把水管藏起來了，不得不佩服師傅安裝真的很精準，技術真的還不錯啊～

全國電子買冷氣真的揪感心嗎？安裝冷氣注意事項

室外機的安裝有兩台架的比較高，第一除了不要離地面太近之外（只是避免清掃地板擋到），第二就是幫我省銅管長度，因為這樣離上方出口最近啊～而且我沒有額外加裝硬殼的保護，這樣安裝也比較能夠遮醜，我只能說這次師傅的安裝我算是滿意啦！不過大家購買冷氣會遇到不同的安裝師傅，安裝時的溝通就要靠大家自己囉！最後來談到冷氣品牌，師傅也很坦白跟我說都差不多，我選擇禾聯坦白說是便宜，然後工廠也在台南而已。而師傅也說現在冷氣零件也都很精，大概過保固之後就會開始出現問題，不要想說冷氣一裝就是一輩子，壽命大概也只有五六年而已唷～

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