

一年一度的聖誕節又到啦，今年的交換禮物還沒有想到要送什麼嗎？燦坤 3C 幫大家依據不同的預算，整理出聖誕好禮排行榜，12/18~12/31 到店裡消費不限金額，可用 19 元家購電池一組 ( 4 入 )，另外找到門市裡的隱藏版小怪獸圖卡，並到燦坤粉專按讚，就有機會抽 CHIMEI 陶瓷電暖器，還沒挑到聖誕禮物的朋友們，可以到燦坤逛逛囉！

觀察近期消費趨勢，針對小資族推薦贈禮可選擇冬天最實用的象印 0.48L ONE TOUCH 保溫杯，兩入組活動價只要 $1,588 元，超輕量設計讓溫暖熱飲可隨身帶著走。

△ 此外，冬季詢問度最高的空氣清淨機也是熱門的送禮選擇，燦坤推出佛心價 Panasonic 3 坪負離子清淨機只要 $2,490 元，適合放在辦公室或小坪數空間使用，堪稱交換禮物首選！

△ 送禮預算在 $3,000-$10,000 元的消費者則可選擇時尚潮流的 AirPods 2nd，活動價只要 $4,59 0元，讓它為你傳情話，送進情人心坎裡。如果想追求高 CP 值的禮物，就千萬別錯過 SAMSUNG Galaxy A70，活動價只要 $9,700 元，不僅支援螢幕指紋辨識還具備 123 度超大廣角鏡頭，紀錄相聚的精采時刻。

△ 若想犒賞辛苦一整年的家人們，則推薦聚會必備、夯到不行的Switch，Switch 主機-藍/紅-電池加強版+指定遊戲任選2片，活動價只要 $12,880 元再送神秘好禮，讓全家人聚在一起聖誕狂歡一整夜！

△ 除此之外，最高質感的 Dyson Supersonic 吹風機智慧溫控設計可輕鬆吹出亮麗髮型，從此不用在冷冰冰的冬天和吹不乾的頭髮奮鬥了；聖誕活動價只要 $14,600 元，再送市價 $3,000 元精美專用底座，超值組合真的不用多猶豫。更多優惠好禮推薦，歡迎洽詢燦坤門市人員或參考燦坤線上購物 www.tk3c.com。

12 月 18 日 (三) 至 12 月 31 日凡活動期間單筆消費不限金額，即可用 NT$19 元加購電池乙組 (電池一組 4 入，每人每筆限購乙組，售完為止)。燦坤全台門市也紛紛染上了節慶氛圍，除了聖誕佈置物外，更推出尋找小怪獸活動；只要在燦坤實體門市尋找隱藏版小怪獸圖卡，並上燦坤 Facebook 官方粉絲專頁按讚，再於活動貼文下方將拍照上傳，就有機會抽中 CHIMEI 陶瓷電暖器，讓燦坤為你送上最暖心的聖誕好禮！

$3,000 以下聖誕好禮排行榜

貨號 品名 活動價 162259 TESCOM 氣流調節負離子吹風機 $799 202493+202494 【二入組】象印0.48L ONE TOUCH保溫杯 $1,588 186658 Panasonic 3坪負離子清淨機 $2,490

$3,000-$10,000 聖誕好禮排行榜

貨號 品名 活動價 197307-9 SAMSUNG Galaxy A70 $9,700 182343 iRobot Roomba 690吸塵機器人 $8,888 196568 AirPods 2nd (數量有限，售完為止) $4,590

$10,000 以上聖誕好禮排行榜