iPhone換電池優惠

iPhone 很快就沒電了？那是電池壽命到囉！燦坤推出 iPhone 電池 990 元優惠，7/10 前至全台燦坤門市，iPhone 7 系列、 iPhone 8 系列只要 990 元即可更換電池，Apple 官方更換要原價 1,490 元，現省下 500 元。iPhone X 系列、 iPhone 11 系列也只要 1,680 元即可更換（原廠更換 2,050 元）。不知道電池健康度的朋友，可以參考：手機醫生 Phone Doctor Plus

活動資訊

活動時間：即日起至 2022/07/10
活動地點：全台燦坤蘋果授權維修中心

活動門市

全台燦坤 Apple Shop，詳細地點請至燦坤官網查詢，另外燦坤在全台也有三大蘋果授權維修中心：

- 新莊蘋果授權維修中心
地址：新北市新莊區中原東路188號
電話：(02)77049838
營業時間：AM11:00~PM8:00

- 高雄蘋果授權維修中心
地址：高雄市左營區自由二路 329 號 1F
電話：02-77049848
營業時間：AM11:00~PM8:00

- 內湖蘋果授權維修中心
地址：台北市內湖區堤頂大道331號1樓
電話：02-77049823
營業時間：AM11:00~PM8:00

預約維修

iPhone 換電池

△ 除了打電話確認之外，你也可以進入燦坤維修中心網站中 ，選擇鄰近的門市進行預約維修。有需要換 iPhone 電池的朋友，別錯過這次比原廠還優惠的電池更換機會囉～

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