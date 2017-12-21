【限時免費】手機醫生 Phone Doctor Plus 徹底檢測超過 30 項硬體，買機、驗機、二手機必備檢測工具

2017-12-21 12:03:46 哇哇 0 0
手機醫生 Phone Doctor Plus

新款 iPhone 上市之後許多前代 iPhone 二手釋出，其實不管是買新機、要賣二手機、要買二手機，手機醫生都會是款相當稱職的工具，因為能幫執行手機的自我檢測。除了支援 iPhone 之外，也有 Android 手機的版本，其實很多專業的檢測也是使用類似的工具，現在可以自己先行檢測，買賣手機秀出這樣的證明就妥當了！！！能徹底檢測 30 項以上硬體，除此外也結合了系統優化，監控 CPU、記憶體、電池與網絡流量等功能，現在正在限時免費。大家趕快來安裝吧！

手機醫生 iPhone 下載：這裡
手機醫生 Android 下載：這裡

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查看手機各種狀態，對於手機資訊更加清楚明白。

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新版本也內建了手機回收的資訊，手機還有多少價值呢？可以在這裡比比看，手機回收可以參考以下兩篇文章：舊手機回收換現金，手機操作三分鐘完成估價與預約收件舊手機怎麼處理？APPLE 線上回收、線上免費估價，iPhone、Android 全都收

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完整的檢測從互動進入，這時候就會開始逐步的檢查所有硬體內容，有些檢測是全自動進行，有些需要手動配合完成。

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所有檢測需要花一些些時間唷！這部分也請大家耐心完成。

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最後就會有完整的檢測報告！！！手機檢查就完成囉！！！手機要賣好價錢，最好是所有項目都通過囉！



舊版本紀錄
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△ 因為要監測網路用量與電池狀態，請允許手機醫生在背景重整（預設是開啟的）。

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△ 首頁總覽可以查看硬體、電池、容量、ＣＰＵ、記憶體與網路資訊，上方的硬體狀態在檢測前是沒有資訊的，自我檢測後才會有訊息。

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△ iPhone 5 可以檢測的項目多達 25 項，大家可以每個都點進去檢測，若是正常的話會有綠色的小勾勾，檢測不會花費太多時間，買賣手機時最好趕快來檢測一下！

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△ 用量頁面可以查看記憶體、CPU 與網路的用量，網路可以切換所有流量、Wi-Fi 與行動數據。

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△ 網路流量可以查看到之前的歷史紀錄，記憶體可以查看系統有哪些程序正在執行，不過也看不出來每個程序的使用量，這點真的稍嫌怪怪的，既然顯示列表應該就要列出用量才是。

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△ 電池狀態會高速你如何延長電池使用時間，譬如關閉 Wi-Fi、尋找裝置、定位與藍芽，老實說當然是關越多越好，但是很多功能很難捨棄啦！此外也提供了一些保養電池的小秘方，若要維持電池長久的壽命，可以參考看看。

各項功能說明介紹

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