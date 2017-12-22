Workflow 是一款強大的 APP，主打自訂腳本增加工作效率，好幾個複雜的程序，可以讓 APP 自動化解決，如果活用 Workflow 的話，一個 APP 可以打十個，甚至可以突破 iPhone 的限制，辦到很多原本辦不到的事情，像是之前分享過的一鍵下載付費照片、一鍵以圖搜圖、一鍵下載 Instagram 照片等，這次來跟大家介紹一下如何直接調整 iPhone 相簿裡的圖片跟照片，長與寬都可以自訂調整，如果只輸入長或寬其中一個數值的話，將會依照圖片比例自動調整，對於某些上傳圖片有特定尺寸限制、常常需要調整圖片尺寸的朋友來說超級方便！
Workflow 載點：這邊請
Workflow 調整照片大小腳本：這邊請
△ 點擊 ▷ 播放鍵，選取要調整尺寸的照片，可以選擇多張。
△ 輸入尺寸大小（寬度），如果只輸入其中一邊，另外一邊保持空白，會依照比例縮放，反之會破壞原本比例。調整完後按下 OK 照片就會自動儲存到相簿啦！
△ 為了確認尺寸是否有調整，查看一下照片資訊（如何查看照片資訊），的確已經調整到我要的大小！
Workflow 載點：這邊請
Workflow 調整照片大小腳本：這邊請
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