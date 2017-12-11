Workflow 是懶人的福音，可以透過設定好的腳本，達到自動化的功能，像是之前分享過一鍵下載 Youtube 影片、一鍵下載 IG 照片等，這次要分享的是如何透過 Workflow 查詢照片的詳細資訊，比較需要注意的是一次只能查詢一張，可以看到照片格式、長寬、畫素、拍攝相機、拍攝地點等。
Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 查看照片資訊：這邊請
△ 直接打開要查詢的照片，並點選左下角的分享按鈕，找到 Run Workflow。
△ 這時會開啟 Workflow，點擊剛剛下載的「查看照片資訊」腳本，選擇 Run Workflow。
△ 照片資訊通通看光光啦
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