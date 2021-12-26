每次要進行結帳時，要開啟不同行動支付 App 給店員掃描是不是顯得格外麻煩呢？那麼這個 iOS 15「行動支付助手」捷徑你一定會喜歡！現在使用行動支付 App 的人越來越多，像常見的有 Apple Pay、Line Pay、台灣 Pay、PxPay 等，但當你要選擇不同行動支付來結帳真的不是很方便，但有了這個「行動支付助手」捷徑就能一鍵開啟多項行動支付，讓你結帳超快速！現在就讓我們往下看詳細的使用教學吧！更多 iOS 實用捷徑，可參考這篇：照片去背捷徑教學！

「行動支付助手」捷徑使用教學

想取得「行動支付助手」捷徑，請先點選「行動支付助手」捷徑捷徑連結，按下「取得捷徑」>「加入捷徑」。

接著在捷徑 App 中，點選左下「我的捷徑」按下「行動支付助手」腳本，就能看到常見的行動支付 App，包括有 Line Pay、Line Pay Money、Apple Pay、全聯支付、My FamiPay、OpenPoint、台灣Pay 等等。

接下來，只要點擊你要使用的行動支付後，手機會立即開啟相對應的行動支付的付款頁面，這樣一來在每次要結帳付款時，就省下不少開啟行動支付 App 結帳動作 ，直接透過「行動支付助手」捷徑就能立即開啟付款頁面囉！

「行動支付助手」捷徑如何放到 iPhone 螢幕上？

首先請點擊「行動支付助手」右上角「...」按鈕，接著滑到最下方點選「分享」按鈕 ＞「加入主畫面」。

最後，再點選右上角的「加入」後，你就會在 iPhone 主畫面上看到「行動支付助手」的圖示，當你下次要使用行動支付結帳時，直接開啟就能使用了，是不是超級方便呢？覺得不錯的朋友，趕緊透過以上教學加入捷徑來使用吧！

iOS 捷徑 App：點我前往

「行動支付助手」捷徑腳本：點我前往