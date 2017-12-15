【iOS 密技】 Workflow 如何下載 500px 專頁攝影師照片？

2017-12-15 10:03:45 9M87
Workflow 下載500px 照片 腳本下載 應用

500px 是一個非常知名的攝影師線上圖庫社群，攝影師們可以在上面販賣自己的攝影作品，裡面的照片大部分都是付費的，上次分享過如何透過 Workflow 下載 Instagram 照片，這次要介紹如何下載 500px 裡攝影師拍攝出來的高品質照片，這邊提醒大家不要當作商業用途使用，因為上面的照片大部分都是攝影師嘔心瀝血的作品，還是要尊重一下攝影師大大的專業呀！

500px iOS 載點：這邊請
Workflow 載點：這邊請
Workflow 下載 500px 腳本：這邊請

Workflow 下載500px 照片 腳本下載 應用
△ 腳本連結打開後點擊 GET WORKFLOW 並打開（須先下載 500px 及 Workflow APP，連結都在上面囉～）

500px 照片 Instagram 攝影師 圖庫下載

△ 接著開啟 500px，其實就是攝影師們用的 Instagram，找到自己喜歡的點擊後會變成右圖畫面。

分享 500px照片 Run Workflow 教學 開啟Workflow

△ 接著點擊下方的 Share 按鈕，點擊 Run Worflow。

儲存 500px 照片 下載 500px 照片

△ 選擇儲存 500px 照片，並按下 Run Worflow。

Workflow 下載500px 照片 腳本下載 應用

△ 點選「好」同意儲存照片，到相簿照片真的下載下來啦！

Workflow 下載500px 照片 腳本下載 應用

△ 為了確定看看是不是原圖片不是截圖，看了一下照片資訊（如何查看照片資訊），的確是上傳到 500px 壓縮後的檔案，照片畫質好清楚～

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