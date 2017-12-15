網路上的圖庫資源多到數不完，但今天介紹的這個 jay mantri 免費圖庫，是我看過最特殊（奇怪）的，怎麼說呢？一開始進入這個網站看起來不像是圖庫，後來仔細一看才發現他是 tumblr 平台，仔細查了資料發現，jay mantri 的身份是著名攝影師、vlogger，原本讀醫學院的他發現醫生不是他熱情所在，於是他將自己生活所拍的照片通通上傳到個人網站上，提供所有人免費使用，才發現這是他最熱愛的工作，一起來看看 jay mantri 的免費圖庫吧！
jay mentri 免費圖庫：http://jaymantri.com/
△ 特殊的是用時間做排序，因為是 Tumblr 並沒有搜尋欄、標籤做分類。
△ 以年、月做排列
△ 點擊照片後下方會有一個小小的 download 點擊進入下載
△ 點擊 download 後會花一點時間載入原始照片，再自行點右鍵另存圖片。
△ 圖片網址：http://jaymantri.com/post/117783615373/download
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jay mentri 免費圖庫：http://jaymantri.com/
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