jay mantri 無版權 CC0 圖庫，不當醫生的攝影師

2017-12-15 05:48:01 9M87
jay mantri 無版權 CC0 圖庫，不當醫生的攝影師

網路上的圖庫資源多到數不完，但今天介紹的這個 jay mantri 免費圖庫，是我看過最特殊（奇怪）的，怎麼說呢？一開始進入這個網站看起來不像是圖庫，後來仔細一看才發現他是 tumblr 平台，仔細查了資料發現，jay mantri 的身份是著名攝影師、vlogger，原本讀醫學院的他發現醫生不是他熱情所在，於是他將自己生活所拍的照片通通上傳到個人網站上，提供所有人免費使用，才發現這是他最熱愛的工作，一起來看看 jay mantri 的免費圖庫吧！

 jay mentri 免費圖庫：http://jaymantri.com/

jaymantri 免費圖庫 無版權圖庫 商用圖庫下載
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tumblr 免費圖庫 cc0 時間排序 分類

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時間 圖庫 分類 月份 年份

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木板 木材 背景圖 素材

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木頭地板 白色牆壁 白色椅子 長條椅

△ 圖片網址：http://jaymantri.com/post/112811848178/download

城市 夜景 馬路 燈 建築 天空 黑夜

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自然 湖 海 樹 山 水 植物

△ 圖片網址：http://jaymantri.com/post/107549496483/download

木頭 木材 背景 杯子 水果 蘋果 飲料 果汁

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