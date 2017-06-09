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▽ 進入 PICKUP IMAGE 網站後別以為站上只有首頁這幾張圖片唷！可以透過輸入關鍵字搜尋的方式或是點選 PHOTOS 可看到更多的免費圖片。
▽ 看到喜歡的圖片想下載時直接進入圖片頁面，右邊有 S、L 兩種尺寸可下載，下載時需要註冊帳號，但艾倫發現按下 S尺寸 View 時會顯示原始圖滑鼠右鍵就能另存到電腦中，若一定要下載 L尺寸的圖片就只能乖乖註冊下載了。
▽ 在 PICKUP IMAGE 網站上艾倫看到好多喜歡的圖片，下面這五張和大家分享一下。
圖片網址：Winter Landscape Of Trees Covered With Frost
▽ 圖片網址：Band Of Horses
▽ 圖片網址：A SH-60 Seahawk From The Wolfpack Of Helicopter
▽ 圖片網址：Evening City Of Porto In Portugal
▽ 圖片網址：Red Panda
PICKUP IMAGE 全站的圖片都是免費下載使用，無版權問題，也可以把圖片下載後修改使用。
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