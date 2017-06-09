PICKUP IMAGE 線上高解析免費圖庫，無版權免費下載，可修改後商業用途使用

2017-06-09 11:58:23 艾倫
PICKUP IMAGE 線上高解析免費圖庫，站上有很多關於戶外相關的圖片，真心覺得每張戶外的圖片美的跟畫一樣，國外有很多景觀是台灣沒有的，PICKUP IMAGE 網站上所有的圖片都是無版權可免費下載的，下載後也能自行修改使用，不論是個人或是商業用途都是沒問題的。

網站：http://pickupimage.com/

▽ 進入 PICKUP IMAGE 網站後別以為站上只有首頁這幾張圖片唷！可以透過輸入關鍵字搜尋的方式或是點選 PHOTOS 可看到更多的免費圖片。

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▽ 進入 PHOTOS 後共有五種分類：Most Popular 熱門圖片，Newest 最新圖片，Downloads 下載圖片，Favorites 收藏圖片，Cliparts 剪貼畫，每個分類的圖片都不一樣，有興趣的朋友可以一張一張圖片慢慢欣賞。

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▽ 看到喜歡的圖片想下載時直接進入圖片頁面，右邊有 S、L 兩種尺寸可下載，下載時需要註冊帳號，但艾倫發現按下 S尺寸 View 時會顯示原始圖滑鼠右鍵就能另存到電腦中，若一定要下載 L尺寸的圖片就只能乖乖註冊下載了。

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▽  在 PICKUP IMAGE 網站上艾倫看到好多喜歡的圖片，下面這五張和大家分享一下。

圖片網址：Winter Landscape Of Trees Covered With Frost

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▽  圖片網址：Band Of Horses

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▽  圖片網址：A SH-60 Seahawk From The Wolfpack Of Helicopter

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▽  圖片網址：Evening City Of Porto In Portugal

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▽  圖片網址：Red Panda

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PICKUP IMAGE 全站的圖片都是免費下載使用，無版權問題，也可以把圖片下載後修改使用。

網站：http://pickupimage.com/
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