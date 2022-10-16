Artvee 收錄百萬個美術館古典與現代藝術作品網，100%免費並支援下載超高畫質 JPG 圖檔！

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Artvee 網站使用說明

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進到 Artvee 網站後，便可以在搜尋欄位上輸入關鍵字找尋你要的畫作，或是點選上方的「Browse」主題分類來找尋。若你想找現代藝術的話，搜尋欄下方會有 Classical Art（古典藝術）和 Modern Art（現代藝術） 兩個切換點，點選 Modern Art 便可切換成現代藝術圖庫。

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接著任意點進一個主題後，就能看到該主題的所有相關作品，每個作品下方有會顯示作品名稱、創作者、國家與年份等資訊。

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點選首頁上方的「Artists」則可以找尋該網站內所有畫作的藝術家。

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點選其中一個藝術家後，便可看到他的簡介、國家、年份，往下滑就能看到該藝術家的所有作品，點選就會進入下載頁面。

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像有名的名作《吶喊》在 Artvee 網站也有，且網站中所有畫作都可下載到尺寸大畫質又高的圖片，還能讓你免做個人及商業用途喔！對於喜歡國外藝術作品卻沒時間前往當地博物館美術館觀看的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Artvee 網站觀看及下載收藏吧！

Artvee：https://artvee.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個知名藝術家作品集給大家參考：

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△ 文森·梵谷（Vincent van Gogh）：https://artvee.com/artist/vincent-van-gogh/page/3/

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△ 彼得·保羅·魯本斯（Peter Paul Rubens）：https://artvee.com/artist/peter-paul-rubens/

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△ 克洛德·莫內（Claude Monet）：https://artvee.com/artist/claude-monet/

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△ 米開朗基羅（Michelangelo）：https://artvee.com/artist/michelangelo/

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△ 漢斯·馬卡特（Hans Makart）：https://artvee.com/artist/hans-makart/

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