本周 EPIC Games 推出 4.3 星評價的《陰暗森林》恐怖遊戲，從即日起至 2022 年 10 月 20 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$199 元的《陰暗森林》恐怖生存遊戲 遊戲，在遊戲中你被困於這片潛伏著變異動植物的森林中，你必須在白天尋找物資來製作器具保護自己，對付夜間出沒的各種怪物，並尋找回家線索！喜歡這種緊張又刺激的恐怖生存遊戲的玩家們，千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《陰暗森林》遊戲介紹

《陰暗森林》是由獨立研發團隊 Acid Wizard Studio 所研發的恐怖生存遊戲，並於 2014 年在 Steam 平台展開搶先體驗。

遊戲故事發生於東歐的某片神秘陰暗森林中，主角經歷某些事件後被困於這片潛伏著變異動植物的森林，這裡的黑夜是你探索的最大障礙。所以你必須要學著在白天裡照尋足夠製作器與陷阱的材料，來對付夜間出沒的各種怪物。

另外，遊戲中你能會遇到些古怪的人，但要不要相信這些怪人的話，就由玩家來決定，但請記住，每個決定都會影響你在找尋回家的生存機會，以及怪人們的命運喔！

遊戲領取步驟

《陰暗森林》遊戲領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！