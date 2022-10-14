需要分享大型檔案，容量超過 Email 附加檔案限制該怎麼辦？最近小編發現一個優質的免費雲端檔案分享平台，JUMBOmail 能夠分享超過 20GB 的檔案，如此一來就能夠輕鬆分享照片、影片、音樂、文件，不論是收件人或分享人都不需要有 JUMBOmail 會員，完全不需要註冊，檔案最長可保存半年，推間經常分享檔案的朋友將這款工具加進書籤喔唷。如果 20GB 不夠大、6 個月保存不夠久，那麼小編推薦你使用 Saturn 去中心化免費空間，無檔案大小限制、無保存期限限制。

進入 JUMBOmail 之後，有兩種分享檔案的方式可以選擇，一個是透過 Emali，另一個是透過連結的方式。下方可以選擇檔案保存期限，有一個禮拜跟半年可以選擇。

進階設定的部分，有 7 天後不刪除檔案、是否能夠在 Email 中預覽影片、接收副檔、下載通知等。

小編選擇透過連結分享，將檔案全部拖移上去，可以上傳多個檔案，也可以直接上傳資料夾，選擇完畢後按下 Send 就會開始上傳囉。

上傳速度相當快，上傳完畢後就可以看到連結，直接把連結丟給朋友就可以啦。

上圖是朋友點開連結的下載頁面，可以單一檔案分開下載，也可以點擊右上角的 Download 打包下載為壓縮檔，整體來說不論上傳或下載速度都相當不錯，連結小編提供在下方，推薦各位加入書籤喔，20GB 的大小非常足夠日常與工作使用啦。

傳送門：JUMBOmail