Gofile

想要和朋友、同事分享檔案，但是超過 FB 訊息、Email、LINE 的傳輸上限怎麼辦？今天要跟大家分享超實用免費空間 Gofile，無檔案大小上限、免費使用、上下載速度快、注重檔案隱私，檔案保存期限可設定至 2120 年，也就是 100 年之後，免費空間又不限檔案大小，還能夠保存如此久的實在是不好找，大家可要把握機會收藏起來啦。更多免費空間，你也可以參考：Smash 免費空間，無檔案大小限制、免註冊免登入

免費空間

進入 Gofile 首頁後，就可以看到 Gofile 的特色：免費、快速、無大小上限、安全、隱私等，用網頁即可開啟，不須下載 App，因此沒有系統限制，不論手機、macOS 或 Windows 通通能用。

Gofile

點擊左邊 Upload Files 就能夠上傳檔案，不登入的狀態下就可以上傳囉，若是登入的話就可以管理自己上傳的檔案。若只是臨時要分享檔案，建議不用登入就可以囉。

Gofile

選完要上傳的檔案之後，可以按下 Advanced options 作進階設定。

Gofile

進階設定包含：
- 以 Email 管理檔案
- 新增檔案描述
- 對檔案加密
- 設定檔案到期日，最高可設定至 2120 年，若沒設定日期，檔案持續有人下載的話就會一直保存，若檔案不活躍，超過 10 天沒有人下載，系統就會視情況刪除。
- 新增檔案標籤

檔案分享工具

上傳完畢之後，就可以得到分享連結囉。隱私的部分 Gofile 採用 TLS1.2+、SHA256、RSA-4096 加密標準，大家可以放心，你的檔案並不是赤裸的 ~

免費空間無大小限制

朋友點開連結後，就可以下載檔案啦，有了這個小編以後跟朋友分享高畫質影片，就不用擔心啦！建議大家把這個免費空間存到我的最愛，要用可以隨時打開唷。最後這個服務為免費服務，完全沒有廣告，管理者全依靠斗內機制來維持，若心有餘力的話，可以點擊右上方 Buy me a coffee 捐杯咖啡的錢給開發者吧。

傳送門：Gofile

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