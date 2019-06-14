臨時要傳檔案給同事， 卻達到 email 的檔案大小限制嗎？這邊要跟大家分享一個免費空間 Upload.express，只要把檔案上傳上去，就可以通過連結或者寄送 email 輕鬆分享任何格式的檔案，上傳大小限制為 4 GB，你的檔案會在上面保存 7 天的時間，7 天過後就會自動刪除，比起 email 夾帶檔案，Upload.express 適合臨時分享檔案，不會佔用你的雲端硬碟儲存空間，若你常常有分享臨時檔案的需求，Upload.express 會是不錯的選擇喔。無限制大小免費空間請參考：Bitsend 下載速度超快的免費空間，空間無上限暫存 14 天

△ 進入 Upload.express 首頁後，就可以看到它的介面，操作相當簡單，直接把要分享的檔案拖曳進白色的框框就可以了，不用登入也不用註冊就可以隨開隨用。

△ 把檔案拖曳進來之後就可以看到檔名，一次不限制只能上傳一個，你也可以上傳多個檔案，唯一的限制就是不要超過 4GB，如果超過 4GB 的話就要分批上傳。確定要上傳的檔案都拖曳進來之後，點擊下方的 Upload 就可以啦！上傳的速度算是普通，適合分享檔案大小比較不是這麼大的檔案。

△ 上傳完畢之後就可以看到分享的連結，當然除了分享連結之外，也可以用 email 來分享直接寄送到對方的 email 地址，不用再開啟 Email 頁面就可以輕鬆分享檔案！需要提醒對方的是，檔案只會保存 7 天，如果在忙可以先下載下來，避免檔案遺失。

△ 把網址貼給對方之後，對方打開後看到的樣子，就會像是上圖一樣，他可以單一分開下載檔案，也可以一次下載全部的檔案。以大家常用的 Gmail 來說，如果夾帶的檔案超過 20MB，就會需要用儲存到雲端硬碟的方式來分享，但通常這樣的檔案都是臨時性的分享，長期下來儲存在雲端硬碟中也是不小的空間，所以如果可以利用這樣的免費空間來分享臨時檔案，就可以省下有限的雲端硬碟空間~

傳送門：https://upload.express/