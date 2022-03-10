T-Drive

Google 教育版雲端硬碟取消無限儲存空間了，有替代產品可以用嗎？今天小編要來跟大家分享目前我看過最強大的替代方案那就是 T-Drive，開發者是利用 Telegram 無限儲存空間的特性，透過 API 開發出 T-Drive，透過 T-Drive 類似檔案總管的使用者介面，就能夠輕鬆上傳、下載檔案到你的 Telegram 空間，透過這樣的方式就能夠實現無限儲存空間的應用，是不是非常聰明呢？再加上 Telegram 隱私出名的安全，如果你也正在尋找無限大的雲端空間，T-Drive 趕快下載起來，真免費無限容量隨你用。

無限容量雲端硬碟

T-Drive 在微軟應用程式商店就可以下載，小編把連結放在文章最後面，點擊就可以直接下載。

無限容量雲端空間

打開 T-Drive 之後，拿出你的手機打開 Telegram 掃描 QRCode 登入，不知道怎麼掃的可以看下圖：

取代 Google 雲端

進入 Telegram 設定，找到 Device，然後點擊 Link Desktop Device 就可以掃描囉。

免費空間

掃描完成後，要打開 Windows 應用程式使用權限，將「檔案系統」開啟。

T-Drive

登入後就可以開始使用 T-Drive 啦，點擊左上角的 Add 可以上傳檔案到裡面，整個介面與 Windows 檔案總管有幾分相似。

T-Drive

上傳之後點擊頂端的分享按鈕，就可以分享給 Telegram 聯絡人，大家如果有需要無限儲存空間的話，下方連結趕快點擊下載起來吧。

下載：
T-Drive

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