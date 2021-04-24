FIREFILE

你是否缺一款超大的免費雲端硬碟？最近小編發現 FIREFILE 免費雲端硬碟，提供 50GB 超大免費容量，只需要註冊、登入後就可以免費使用，採用點對點加密，避免使用者上傳的檔案第三方竊取，有極高的隱私性，另外也有連結分享功能，能夠輕鬆分享檔案給朋友下載。以往這種大空間的免費雲端硬碟小編都不太敢用，不過 FIREFILE 有明顯的商業模式，點擊下載的那一端，會看到廣告，透過廣告獲取利潤，這樣用起來就相對不會有疑慮，有需要免費空間的朋友請趕快收下囉。如果覺得 50GB 還不夠大，Dubox 提供 1TB 空間讓大家免費用。

免費雲端硬碟

進入 FIREFILE 後，必須註冊帳號並登入才能使用，輸入 Email 及密碼就可以了，按下 Register 後，到信箱收信啟用帳號。

免費空間

啟用帳號後，再次回到 FIREFILE 就可以看到主畫面囉，點擊畫面中的 Upload 即可開始上傳檔案。

FIREFILE

上傳後就可以看到檔案囉，使用起來就與 Google Drive 沒有兩樣，右鍵選單中可以看到「Get shareable link」分享連結，透過此連結就能夠輕鬆分享檔案給朋友啦。畫面左下角也有目前 FIREFILE 硬碟剩餘的容量，目前免費是 50GB，不過也沒有看到付費選項，用光的話就在用另一個 Email 申請一個囉（誤）

免費雲端相簿

分享連結也可以設定密碼，按下 Create Link 後就會產生分享連結。

取代MEGA

將連結貼給朋友就能夠下載啦，只要你不刪除檔案，就能夠一直保持可下載的狀態。

FIREFILE

朋友點開連結後，就能夠看到上圖的下載畫面囉，按下下載檔案就能夠儲存到電腦啦！

傳送門：FIREFILE

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